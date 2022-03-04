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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776458807.html
Зеленский утверждает, что против Украины брошена вся российская армия
Зеленский утверждает, что против Украины брошена вся российская армия - РИА Новости, 04.03.2022
Зеленский утверждает, что против Украины брошена вся российская армия
Владимир Зеленский утверждает, что против Украины брошена почти вся армия России. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:05
2022-03-04T12:25
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что против Украины брошена почти вся армия России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир зеленский, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:05 04.03.2022 (обновлено: 12:25 04.03.2022)
 
Зеленский утверждает, что против Украины брошена вся российская армия

Президент Украины Зеленский утверждает, что против Киева брошена вся российская армия

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что против Украины брошена почти вся армия России.
"Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск, почти вся армия России брошена против нашего народа", - сказал он в видеообращении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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