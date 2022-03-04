https://ria.ru/20220304/ukraina-1776458807.html

Зеленский утверждает, что против Украины брошена вся российская армия

Зеленский утверждает, что против Украины брошена вся российская армия - РИА Новости, 04.03.2022

Зеленский утверждает, что против Украины брошена вся российская армия

Владимир Зеленский утверждает, что против Украины брошена почти вся армия России. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:05

2022-03-04T12:05

2022-03-04T12:25

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что против Украины брошена почти вся армия России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр