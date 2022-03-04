https://ria.ru/20220304/ukraina-1776454482.html

Россия поразила 1812 украинских военных объектов, сообщили в Минобороны

Россия поразила 1812 украинских военных объектов, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

Россия поразила 1812 украинских военных объектов, сообщили в Минобороны

Вооруженные силы РФ уничтожили более 1800 военных объектов Украины с начала военной спецоперации, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:54

2022-03-04T11:54

2022-03-04T11:54

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили более 1800 военных объектов Украины с начала военной спецоперации, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 59 радиолокационных станций", - сказал генерал.Он добавил, что также уничтожено 49 самолетов ВСУ на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.

https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776428512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)