Россия поразила 1812 украинских военных объектов, сообщили в Минобороны
Минобороны: Россия поразила 1812 украинских военных объектов, 62 самолета и 635 танков
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили более 1800 военных объектов Украины с начала военной спецоперации, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 59 радиолокационных станций", - сказал генерал.
Он добавил, что также уничтожено 49 самолетов ВСУ на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.