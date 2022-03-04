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Россия поразила 1812 украинских военных объектов, сообщили в Минобороны
Россия поразила 1812 украинских военных объектов, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Россия поразила 1812 украинских военных объектов, сообщили в Минобороны
Вооруженные силы РФ уничтожили более 1800 военных объектов Украины с начала военной спецоперации, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:54
2022-03-04T11:54
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили более 1800 военных объектов Украины с начала военной спецоперации, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 59 радиолокационных станций", - сказал генерал.Он добавил, что также уничтожено 49 самолетов ВСУ на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.
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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:54 04.03.2022
 
Россия поразила 1812 украинских военных объектов, сообщили в Минобороны

Минобороны: Россия поразила 1812 украинских военных объектов, 62 самолета и 635 танков

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили более 1800 военных объектов Украины с начала военной спецоперации, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 59 радиолокационных станций", - сказал генерал.
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Он добавил, что также уничтожено 49 самолетов ВСУ на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.
 
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