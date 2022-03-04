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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776446516.html
План нападения Киева на Донбасс разрабатывался с США, заявил Азаров
План нападения Киева на Донбасс разрабатывался с США, заявил Азаров - РИА Новости, 04.03.2022
План нападения Киева на Донбасс разрабатывался с США, заявил Азаров
План нападения Украины на Донецкую и Луганскую народные республики разрабатывался совместно с США, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:27
2022-03-04T12:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. План нападения Украины на Донецкую и Луганскую народные республики разрабатывался совместно с США, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.По его словам, за неделю до начала военной операции России в ДНР докладывали о перехваченной у украинских войск карте наступления на Донбасс. Там было четко разложено, когда будут наноситься удары, какими подразделениями и каким вооружением."Есть убеждение, что этот план был разработан совместно с НАТОвскими кураторами, так как американцы предварительно перебросили в Польшу около 5 тысяч своих солдат", - написал Азаров в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/pridnestrove-1776451166.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776447904.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, донбасс, владимир путин, вооруженные силы рф
11:27 04.03.2022 (обновлено: 12:00 04.03.2022)
 
План нападения Киева на Донбасс разрабатывался с США, заявил Азаров

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что план нападения Киева на Донбасс готовился с США

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. План нападения Украины на Донецкую и Луганскую народные республики разрабатывался совместно с США, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
По его словам, за неделю до начала военной операции России в ДНР докладывали о перехваченной у украинских войск карте наступления на Донбасс. Там было четко разложено, когда будут наноситься удары, какими подразделениями и каким вооружением.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Азаров сообщил о планах блокировки миротворцев в Приднестровье
"Есть убеждение, что этот план был разработан совместно с НАТОвскими кураторами, так как американцы предварительно перебросили в Польшу около 5 тысяч своих солдат", - написал Азаров в Facebook.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:32
Россия наводит на Украине порядок во избежание мировой войны, заявил Азаров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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