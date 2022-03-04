https://ria.ru/20220304/ukraina-1776444855.html

НАТО планировала разместить в стране четыре бригады, заявил Азаров

НАТО планировала разместить в стране четыре бригады, заявил Азаров - РИА Новости, 04.03.2022

НАТО планировала разместить в стране четыре бригады, заявил Азаров

НАТО планировала согласовать ввод сил на Украину летом 2022 года, к концу года спровоцировать конфликт с Россией с ядерным оружием, заявил экс-премьер Украины... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:23

2022-03-04T11:23

2022-03-04T12:05

в мире

украина

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. НАТО планировала согласовать ввод сил на Украину летом 2022 года, к концу года спровоцировать конфликт с Россией с ядерным оружием, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров."С декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины 4 бригады военных (2 сухопутные, 1 морская, 1 воздушная). Причем воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать данный ввод войск НАТО хотело летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего к концу года, они бы спровоцировали конфликт и начали бы против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия", - написал Азаров на своей странице в Facebook.

https://ria.ru/20220304/voyna-1776444656.html

украина

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Дарья Буймова

в мире, украина, николай азаров (политик)