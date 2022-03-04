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НАТО планировала разместить в стране четыре бригады, заявил Азаров
НАТО планировала разместить в стране четыре бригады, заявил Азаров - РИА Новости, 04.03.2022
НАТО планировала разместить в стране четыре бригады, заявил Азаров
НАТО планировала согласовать ввод сил на Украину летом 2022 года, к концу года спровоцировать конфликт с Россией с ядерным оружием, заявил экс-премьер Украины... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:23
2022-03-04T12:05
в мире
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. НАТО планировала согласовать ввод сил на Украину летом 2022 года, к концу года спровоцировать конфликт с Россией с ядерным оружием, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров."С декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины 4 бригады военных (2 сухопутные, 1 морская, 1 воздушная). Причем воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать данный ввод войск НАТО хотело летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего к концу года, они бы спровоцировали конфликт и начали бы против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия", - написал Азаров на своей странице в Facebook.
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в мире, украина, николай азаров (политик)
11:23 04.03.2022 (обновлено: 12:05 04.03.2022)
 
НАТО планировала разместить в стране четыре бригады, заявил Азаров

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что НАТО планировала разместить в стране четыре бригады

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. НАТО планировала согласовать ввод сил на Украину летом 2022 года, к концу года спровоцировать конфликт с Россией с ядерным оружием, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
"С декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины 4 бригады военных (2 сухопутные, 1 морская, 1 воздушная). Причем воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать данный ввод войск НАТО хотело летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего к концу года, они бы спровоцировали конфликт и начали бы против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия", - написал Азаров на своей странице в Facebook.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО планировала руками Украины развязать ядерную войну, заявил Азаров
 
В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)
 
 
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