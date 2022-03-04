https://ria.ru/20220304/ukraina-1776443960.html

СПЧ передаст западным журналистам информацию о ситуации на Украине

СПЧ передаст западным журналистам информацию о ситуации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

СПЧ передаст западным журналистам информацию о ситуации на Украине

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) начинает проект по передаче западным журналистам, общественникам,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:20

2022-03-04T11:20

2022-03-04T12:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

европарламент

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) начинает проект по передаче западным журналистам, общественникам, депутатам собранной достоверной информации о происходящем в ходе спецоперации на Украине и Донбассе, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев."Проект, который мы сейчас начали в СПЧ, связан с противостоянием огромному потоку лживой информации, которая идет из Украины и западных стран о специальной операции на Украине. И счёт уже пошел на миллионы. Их можно сопоставить по наглости, цинизму с тем, что делали нацисты во время Великой Отечественной войны в 1940-х годах", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его мнению, реальную информацию о происходящем важно доносить до Запада."Смысл нашего проекта в том, что мы будем собирать информацию о предполагаемых преступлениях, об обстрелах мирных жителей, мирных кварталов со стороны ВСУ, со стороны батальонов. И эту информацию будем доводить персонально до западных деятелей: члены Совета Европы, депутаты Европарламента, депутаты национальных парламентов, главные редакторы ведущих СМИ, журналисты, которые занимаются этой тематикой, правозащитные организации", - подчеркнул Фадеев.Он пояснил, что информация будет направлена в виде писем на электронную почту персонально тысячам западных деятелей и журналистов, которые так или иначе относятся к операции на Украине.Передача собираемой информации по этим адресам начнётся в ближайшее время, заверил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/donbass-1774060566.html

https://ria.ru/20220228/travlya-1775690630.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, европарламент, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф