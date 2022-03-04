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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776443960.html
СПЧ передаст западным журналистам информацию о ситуации на Украине
СПЧ передаст западным журналистам информацию о ситуации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
СПЧ передаст западным журналистам информацию о ситуации на Украине
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) начинает проект по передаче западным журналистам, общественникам,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:20
2022-03-04T12:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
европарламент
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) начинает проект по передаче западным журналистам, общественникам, депутатам собранной достоверной информации о происходящем в ходе спецоперации на Украине и Донбассе, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев."Проект, который мы сейчас начали в СПЧ, связан с противостоянием огромному потоку лживой информации, которая идет из Украины и западных стран о специальной операции на Украине. И счёт уже пошел на миллионы. Их можно сопоставить по наглости, цинизму с тем, что делали нацисты во время Великой Отечественной войны в 1940-х годах", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его мнению, реальную информацию о происходящем важно доносить до Запада."Смысл нашего проекта в том, что мы будем собирать информацию о предполагаемых преступлениях, об обстрелах мирных жителей, мирных кварталов со стороны ВСУ, со стороны батальонов. И эту информацию будем доводить персонально до западных деятелей: члены Совета Европы, депутаты Европарламента, депутаты национальных парламентов, главные редакторы ведущих СМИ, журналисты, которые занимаются этой тематикой, правозащитные организации", - подчеркнул Фадеев.Он пояснил, что информация будет направлена в виде писем на электронную почту персонально тысячам западных деятелей и журналистов, которые так или иначе относятся к операции на Украине.Передача собираемой информации по этим адресам начнётся в ближайшее время, заверил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/donbass-1774060566.html
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, европарламент, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
11:20 04.03.2022 (обновлено: 12:07 04.03.2022)
 
СПЧ передаст западным журналистам информацию о ситуации на Украине

СПЧ передаст западным журналистам и общественникам информацию о происходящем на Украине

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) начинает проект по передаче западным журналистам, общественникам, депутатам собранной достоверной информации о происходящем в ходе спецоперации на Украине и Донбассе, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Проект, который мы сейчас начали в СПЧ, связан с противостоянием огромному потоку лживой информации, которая идет из Украины и западных стран о специальной операции на Украине. И счёт уже пошел на миллионы. Их можно сопоставить по наглости, цинизму с тем, что делали нацисты во время Великой Отечественной войны в 1940-х годах", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По его мнению, реальную информацию о происходящем важно доносить до Запада.
"Смысл нашего проекта в том, что мы будем собирать информацию о предполагаемых преступлениях, об обстрелах мирных жителей, мирных кварталов со стороны ВСУ, со стороны батальонов. И эту информацию будем доводить персонально до западных деятелей: члены Совета Европы, депутаты Европарламента, депутаты национальных парламентов, главные редакторы ведущих СМИ, журналисты, которые занимаются этой тематикой, правозащитные организации", - подчеркнул Фадеев.
Он пояснил, что информация будет направлена в виде писем на электронную почту персонально тысячам западных деятелей и журналистов, которые так или иначе относятся к операции на Украине.
"Кто-то вовлечен в производство этой ложной информации, кому-то она выгодна, но не всем. Многие не знают, что происходит, не имеют информации, стесняются занять свою позицию. И я надеюсь, что тот поток правдивой информации, который мы наладим, здесь сыграет свою роль. Кто-то может не откроет наше письмо в электронной почте, кто-то может выбросит нашу бумажную информацию в урну. Но не все негодяи в странах Европы, далеко не все. К сожалению, сейчас тотальная атмосфера ненависти такова, что многие боятся, стесняются, боятся потерять работу. Надеюсь, что наша правдивая информация поможет этим честным людям занимать эту честную позицию, вот в чем смысл нашего проекта", - добавил глава СПЧ.
Передача собираемой информации по этим адресам начнётся в ближайшее время, заверил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 22:30
Глава СПЧ обратится к правозащитникам в Европе из-за травли россиян
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЕвропарламентВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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