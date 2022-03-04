Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776423301.html
Российские силы заняли площадку ЗАЭС, заявила военная администрация
Российские силы заняли площадку ЗАЭС, заявила военная администрация - РИА Новости, 04.03.2022
Российские силы заняли площадку ЗАЭС, заявила военная администрация
Военнослужащие российских Вооруженных сил заняли площадку Запорожской атомной электростанции, сообщила в Telegram-канале военная администрация области со... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:42
2022-03-04T11:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1920x0_80_0_0_297ac6eff970c419b09b54f77198d710.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Военнослужащие российских Вооруженных сил заняли площадку Запорожской атомной электростанции, сообщила в Telegram-канале военная администрация области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования."Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации — Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", — говорится в записи.Ранее госслужба Украины по ЧС распространила информацию о пожаре на территории станции. Возгорание потушили, изменений радиационного фона не зафиксировали. Как пояснили позже в ГСЧС, его очаг располагался за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Горели 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса станции.И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 — продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 — резервные, им ничто не угрожает. Мэр Энергодара сообщал, что данных о пожаре на самой АЭС нет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/radiatsiya-1776419258.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_36:0:1885:1387_1920x0_80_0_0_80d502bee9b03c1a348e20ef36d208cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, запорожская аэс
09:42 04.03.2022 (обновлено: 11:27 04.03.2022)
 
Российские силы заняли площадку ЗАЭС, заявила военная администрация

Запорожская военная администрация: ВС России заняли площадку Запорожской АЭС

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Военнослужащие российских Вооруженных сил заняли площадку Запорожской атомной электростанции, сообщила в Telegram-канале военная администрация области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования.
"Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации — Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", — говорится в записи.
Ранее госслужба Украины по ЧС распространила информацию о пожаре на территории станции. Возгорание потушили, изменений радиационного фона не зафиксировали. Как пояснили позже в ГСЧС, его очаг располагался за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Горели 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса станции.
И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 — продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 — резервные, им ничто не угрожает. Мэр Энергодара сообщал, что данных о пожаре на самой АЭС нет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 09:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Запорожской области измерили уровень радиации после пожара на АЭС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала