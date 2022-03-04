09:42 04.03.2022 (обновлено: 11:27 04.03.2022)
Российские силы заняли площадку ЗАЭС, заявила военная администрация
Запорожская военная администрация: ВС России заняли площадку Запорожской АЭС
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Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Военнослужащие российских Вооруженных сил заняли площадку Запорожской атомной электростанции, сообщила в Telegram-канале военная администрация области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования.
"Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации — Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", — говорится в записи.
Ранее госслужба Украины по ЧС распространила информацию о пожаре на территории станции. Возгорание потушили, изменений радиационного фона не зафиксировали. Как пояснили позже в ГСЧС, его очаг располагался за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Горели 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса станции.
И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 — продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 — резервные, им ничто не угрожает. Мэр Энергодара сообщал, что данных о пожаре на самой АЭС нет.