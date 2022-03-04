https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими

На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими - РИА Новости, 04.03.2022

На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими

Уже вторую неделю длится объявленная Владимиром Путиным специальная военная операция на Украине. И в ближайшие дни ее окончания точно не видать: украинская... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:31

2022-03-04T08:31

2022-03-04T18:00

авторы

антон геращенко

владимир путин

харьковская область

россия

киев

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в днр и лнр

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Уже вторую неделю длится объявленная Владимиром Путиным специальная военная операция на Украине. И в ближайшие дни ее окончания точно не видать: украинская делегация ездит на переговоры с российской стороной в Белоруссию явно не в целях достижения мира на каких-то разумных в рамках происходящего условиях. Как раньше она вела годами переговоры о выполнении "Минска-2" — не в целях его исполнения, а в рамках некоего ритуала, позволявшего поддерживать антироссийские санкции. Хотя нынешняя ситуация вроде бы и не способствует промедлению, но члены украинской делегации не только никуда не торопятся, но и выглядят довольными жизнью. Например, глава правящей фракции в Верховной раде Давид Арахамия на переговорах много улыбался. Впрочем, это неудивительно: американский паспорт у него есть давно, денег во время "командировки" в Киев он заработал явно немало…А вот многие простые люди в разных городах Украины знакомятся с ужасами войны, чему всячески способствуют центральные власти, которые склоняют власти на местах не торопиться с эвакуацией мирных граждан, активно создавать в населенных пунктах "фольксштурмы" (так называемые отряды территориальной обороны) из добровольцев, поощряют армию стрелять из тяжелого вооружения прямо из городов, нередко из жилой застройки, и одобряют расправы над несогласными. В том числе над представителями местной власти, пытающимися не следовать кровавой повестке. Можно назвать мелочью возбуждение уголовного дела за государственную измену против мэра Купянска (Харьковская область) Геннадия Мацегоры только за переговоры с российскими военными, по итогам которых город остался цел. Хотя при этом даже не был спущен украинский флаг с городской администрации. Сейчас таких дел уже далеко не одно. А вот мэру Кременной (Луганская область) Владимиру Струку повезло куда меньше. Его просто убили за подозрение в симпатиях к России. И это убийство было, по сути, одобрено советником министра внутренних дел Антоном Геращенко. Тем самым Геращенко, который патронирует сайт "Миротворец", да и вообще является персонажем, на котором клейма ставить негде.Харьков, Мариуполь, Волноваха, Чернигов и ряд небольших городов на севере и северо-западе от Киева (Бородянка, Ирпень, Буча, Гостомель) стали ареной огневого противоборства российских и украинских военных. Со всеми печальными последствиями для городской инфраструктуры и жителей. Видимо, на очереди Северодонецко-Лисичанская агломерация, Изюм и ряд других населенных пунктов.Киев пока всерьез боевых действий не видел. Да, ракетными ударами были уничтожены аппаратная и трансформаторная телецентра, а затем и резервный технологический радиотелевизионный центр. Причем в отношении первого за час было передано предупреждение об ударе, что позволило украинским властям спасти его работников. Потом, правда, были продемонстрированы фотографии случайных жертв — прохожих. Но достоверность этих фотографий по целому ряду причин вызывает сомнения — начиная от их внешнего вида и расположения телевышки вдалеке от пешеходных дорожек и заканчивая наличием рядом с ней морга при Главном бюро судебно-медицинской экспертизы. Да, в Киеве уже встречаются автомобили, на лобовых стеклах которых красуется надпись "200". Но все это, судя по всему, только предвестники настоящих событий.Сам город готовится к штурму. В "фольксштурм" записалось столько людей, что больше их уже не принимают. Ведь и уже имеющихся хватило с головой для того, чтобы устроить хаос с перестрелками в городе — особенно в первые дни после его создания. В последние дни "фольксштурм" стал пореже стрелять в прохожих, гражданский автотранспорт и вообще куда попало: видимо, начинает сказываться дефицит патронов. Выдавали их при раздаче автоматов в ограниченном количестве.Располагаются эти многочисленные автоматчики, разумеется, во вполне гражданских объектах — школах, районных администрациях и так далее. Но самое печальное, что присутствуют и, например, в больницах.Улицы перегорожены многочисленными баррикадами разного качества: от совсем смешных с опрокинутыми мусорными баками и шинами до более серьезных, с бетонными блоками и мешками с песком. Мосты и путепроводы, поговаривают, заминированы едва ли не тотально. Вообще минирование и подрыв мостов — это некий фетиш украинских военных. Количество подорванных мостов по стране измеряется уже многими десятками— столько их на Украине не построено за все 30 лет существования.Периодически из Киева в сторону пригородов бьет артиллерия — в основном ствольная, вполне серьезных калибров. Кое-как еще работает и ПВО — за последние дни были сбиты как минимум две ракеты — у Центрального вокзала и на левом берегу.Духоподъемная информация (типа существования некоего "призрака Киева", уже добивающего последние самолеты российских ВКС) и нагнетание ненависти к России делают свое дело. Социологические опросы показывают, что едва ли не 90 процентов опрошенных ожидают скорой победы над Россией. Телевизор пока уверенно побеждает холодильник и обеспечивает единение, даже несмотря на пустеющие прилавки магазинов, — с них практически исчезли мясо, колбасы, молокопродукты и яйца, а за хлебом нужно охотиться. Хотя единение довольно условное — все же немалая часть киевлян, наверняка не менее трети, уже выехали из города. Причем "новые киевляне" родом из Галиции "встали на тапки" едва ли не в полном составе.Это, кстати, вообще показательно. Культурно-историческую повестку со всеми Бандерами и Шухевичами, "мовную" повестку и так далее навязывали и навязывают Украине преимущественно галичане. Но вот в украинской армии их почти не наблюдается. Там в основном жители центра и востока Украины.И, кстати, то, как украинская армия воюет, а немалая часть украинского общества поддерживает войну, лишь подтверждает тезис Владимира Путина о том, что русские и украинцы — один народ. Вряд ли кто-то из европейцев воевал бы столь же упрямо и стойко, жертвуя всем, "нажитым непосильным трудом". Кстати, галичане в этом смысле в состав этого единого народа не входят — ни своими руками, ни на своей территории они воевать не готовы. И пока прекрасно себя чувствуют, отлавливая у себя для отправки в армию мужчин призывного возраста из других регионов, но не торопясь брать туда своих.Проблема в том, что часть этого единого народа за 30 лет и особенно за последние восемь из них превратили в жестко антирусских. Причем вне зависимости от этнического происхождения. Антирусскими могут быть далеко не только этнические украинцы, но и кто угодно: те же евреи (Зеленский — показательный пример) или даже этнические русские (примеров масса). И в этом смысле нынешний конфликт имеет признаки гражданской войны. А гражданские войны, к сожалению, зачастую бывают крайне кровавыми и бескомпромиссными.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/ukraina-1776357533.html

https://ria.ru/20220304/donbass-1776296210.html

https://ria.ru/20220303/naemniki-1776311324.html

https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html

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авторы, антон геращенко, владимир путин, харьковская область, россия, киев, воздушно-космические силы россии