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Кадыров объяснил удар ВСУ по бандеровскому штабу в Мариуполе
Кадыров объяснил удар ВСУ по бандеровскому штабу в Мариуполе - РИА Новости, 04.03.2022
Кадыров объяснил удар ВСУ по бандеровскому штабу в Мариуполе
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ракетном ударе со стороны украинской армии по штабу полка "Азов" в Мариуполе из-за отказа последнего подчиняться армейскому РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:45
2022-03-04T22:47
в мире
россия
вооруженные силы украины
рамзан кадыров
батальон "азов"
украина
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ГРОЗНЫЙ, 4 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ракетном ударе со стороны украинской армии по штабу полка "Азов" в Мариуполе из-за отказа последнего подчиняться армейскому руководству."Нацисты из банды "Азов" полностью отказались подчиняться армейскому руководству и согласовывать с ним свои действия. Это привело к тому, что ВСУ нанесли ракетный удар по бандеровскому штабу в Мариуполе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, украинским военным пришлось применить в этих целях ракетный комплекс "Точка-У". "Усмирять нацистов на юго-западе Мариуполя пришлось силам ВСУ, причем с применением такого весомого аргумента, как ракетный комплекс "Точка-У". В итоге на 20 никчемных жизней последователей Бандеры на этом свете стало меньше", - написал глава Чечни.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, город с населением более 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил, что силы республики подходят к городу.Россия рано утром 24 февраля начала военную операцию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Запада весьма серьезны, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, батальон "азов", украина
22:45 04.03.2022 (обновлено: 22:47 04.03.2022)
 
Кадыров объяснил удар ВСУ по бандеровскому штабу в Мариуполе

Кадыров объяснил удар ВСУ по бандеровскому штабу отказом полка "Азов" подчиняться

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Азов"
Бойцы батальона Азов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бойцы батальона "Азов"
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ГРОЗНЫЙ, 4 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ракетном ударе со стороны украинской армии по штабу полка "Азов" в Мариуполе из-за отказа последнего подчиняться армейскому руководству.
"Нацисты из банды "Азов" полностью отказались подчиняться армейскому руководству и согласовывать с ним свои действия. Это привело к тому, что ВСУ нанесли ракетный удар по бандеровскому штабу в Мариуполе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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По его словам, украинским военным пришлось применить в этих целях ракетный комплекс "Точка-У". "Усмирять нацистов на юго-западе Мариуполя пришлось силам ВСУ, причем с применением такого весомого аргумента, как ракетный комплекс "Точка-У". В итоге на 20 никчемных жизней последователей Бандеры на этом свете стало меньше", - написал глава Чечни.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, город с населением более 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил, что силы республики подходят к городу.
Россия рано утром 24 февраля начала военную операцию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Запада весьма серьезны, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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