https://ria.ru/20220304/udar-1776620378.html

Кадыров объяснил удар ВСУ по бандеровскому штабу в Мариуполе

Кадыров объяснил удар ВСУ по бандеровскому штабу в Мариуполе - РИА Новости, 04.03.2022

Кадыров объяснил удар ВСУ по бандеровскому штабу в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ракетном ударе со стороны украинской армии по штабу полка "Азов" в Мариуполе из-за отказа последнего подчиняться армейскому РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:45

2022-03-04T22:45

2022-03-04T22:47

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вооруженные силы украины

рамзан кадыров

батальон "азов"

украина

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ГРОЗНЫЙ, 4 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ракетном ударе со стороны украинской армии по штабу полка "Азов" в Мариуполе из-за отказа последнего подчиняться армейскому руководству."Нацисты из банды "Азов" полностью отказались подчиняться армейскому руководству и согласовывать с ним свои действия. Это привело к тому, что ВСУ нанесли ракетный удар по бандеровскому штабу в Мариуполе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, украинским военным пришлось применить в этих целях ракетный комплекс "Точка-У". "Усмирять нацистов на юго-западе Мариуполя пришлось силам ВСУ, причем с применением такого весомого аргумента, как ракетный комплекс "Точка-У". В итоге на 20 никчемных жизней последователей Бандеры на этом свете стало меньше", - написал глава Чечни.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, город с населением более 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил, что силы республики подходят к городу.Россия рано утром 24 февраля начала военную операцию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Запада весьма серьезны, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, батальон "азов", украина