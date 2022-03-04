22:45 04.03.2022 (обновлено: 22:47 04.03.2022)
Кадыров объяснил удар ВСУ по бандеровскому штабу в Мариуполе
Кадыров объяснил удар ВСУ по бандеровскому штабу отказом полка "Азов" подчиняться
Бойцы батальона "Азов"
ГРОЗНЫЙ, 4 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ракетном ударе со стороны украинской армии по штабу полка "Азов" в Мариуполе из-за отказа последнего подчиняться армейскому руководству.
По его словам, украинским военным пришлось применить в этих целях ракетный комплекс "Точка-У". "Усмирять нацистов на юго-западе Мариуполя пришлось силам ВСУ, причем с применением такого весомого аргумента, как ракетный комплекс "Точка-У". В итоге на 20 никчемных жизней последователей Бандеры на этом свете стало меньше", - написал глава Чечни.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, город с населением более 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил, что силы республики подходят к городу.
Россия рано утром 24 февраля начала военную операцию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Запада весьма серьезны, но Россия готовилась к ним заблаговременно.