https://ria.ru/20220304/tsena-1776619298.html

Биржевая цена на газ в Европе впервые в истории превысила 2400 долларов

Биржевая цена на газ в Европе впервые в истории превысила 2400 долларов - РИА Новости, 04.03.2022

Биржевая цена на газ в Европе впервые в истории превысила 2400 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе по итогам пятницы выросли на 27%, а в ходе торгов обновили исторический максимум и превысили отметку в 2,4 тысячи долларов за... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:33

2022-03-04T22:33

2022-03-04T22:54

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе по итогам пятницы выросли на 27%, а в ходе торгов обновили исторический максимум и превысили отметку в 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость апрельских фьючерсов на газ на открытии торгов составила 1803 доллара. Сначала цены ушли в небольшой минус, однако через час начали стремительно расти. Во второй половине дня стоимость газа достигла нового исторического максимума в 2411 долларов за тысячу кубометров. А по итогам пятницы эти котировки выросли на 27%, до 2322 долларов.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию демилитаризации Украины.Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум в 2279 долларов был достигнут 3 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, в мире