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Биржевая цена на газ в Европе впервые в истории превысила 2400 долларов
Биржевая цена на газ в Европе впервые в истории превысила 2400 долларов - РИА Новости, 04.03.2022
Биржевая цена на газ в Европе впервые в истории превысила 2400 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе по итогам пятницы выросли на 27%, а в ходе торгов обновили исторический максимум и превысили отметку в 2,4 тысячи долларов за... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:33
2022-03-04T22:54
экономика
россия
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе по итогам пятницы выросли на 27%, а в ходе торгов обновили исторический максимум и превысили отметку в 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость апрельских фьючерсов на газ на открытии торгов составила 1803 доллара. Сначала цены ушли в небольшой минус, однако через час начали стремительно расти. Во второй половине дня стоимость газа достигла нового исторического максимума в 2411 долларов за тысячу кубометров. А по итогам пятницы эти котировки выросли на 27%, до 2322 долларов.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию демилитаризации Украины.Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум в 2279 долларов был достигнут 3 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html
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353
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экономика, россия, в мире
22:33 04.03.2022 (обновлено: 22:54 04.03.2022)
 
Биржевая цена на газ в Европе впервые в истории превысила 2400 долларов

ICE: биржевая цена на газ в Европе подскочила на 27% и впервые в истории превышала $2400

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе по итогам пятницы выросли на 27%, а в ходе торгов обновили исторический максимум и превысили отметку в 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Стоимость апрельских фьючерсов на газ на открытии торгов составила 1803 доллара. Сначала цены ушли в небольшой минус, однако через час начали стремительно расти. Во второй половине дня стоимость газа достигла нового исторического максимума в 2411 долларов за тысячу кубометров. А по итогам пятницы эти котировки выросли на 27%, до 2322 долларов.
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Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум в 2279 долларов был достигнут 3 марта.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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