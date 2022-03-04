https://ria.ru/20220304/tsarnaev-1776581250.html

Верховный суд США восстановил приговор бостонскому террористу Царнаеву

Верховный суд США восстановил приговор бостонскому террористу Царнаеву - РИА Новости, 04.03.2022

Верховный суд США восстановил приговор бостонскому террористу Царнаеву

Верховный суд США в пятницу высказался за восстановление смертного приговора Джохару Царнаеву, единственному выжившему организатору теракта на марафоне в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:20

2022-03-04T18:20

2022-03-04T18:34

в мире

джохар царнаев

сша

процесс по делу о взрывах в бостоне

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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Верховный суд США в пятницу высказался за восстановление смертного приговора Джохару Царнаеву, единственному выжившему организатору теракта на марафоне в Бостоне в 2013 году, говорится в решении суда. В пользу такого вердикта высказались шесть из девяти представителей Верховного суда, остальные проголосовали против."Джохар Царнаев совершил чудовищные преступления. Тем не менее Шестая поправка гарантировала ему справедливое судебное разбирательство перед беспристрастным жюри. Он его получил. Решение Апелляционного суда по первому округу отменено", - говорится в решении, с которым ознакомились РИА Новости.Джохар Царнаев признан виновным в организации и подготовке теракта на Бостонском марафоне 2013 года. К смерти террориста приговорили в 2015 году.

https://ria.ru/20200801/1575245743.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джохар царнаев, сша, процесс по делу о взрывах в бостоне