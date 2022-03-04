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Верховный суд США восстановил приговор бостонскому террористу Царнаеву
Верховный суд США восстановил приговор бостонскому террористу Царнаеву - РИА Новости, 04.03.2022
Верховный суд США восстановил приговор бостонскому террористу Царнаеву
Верховный суд США в пятницу высказался за восстановление смертного приговора Джохару Царнаеву, единственному выжившему организатору теракта на марафоне в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:20
2022-03-04T18:34
в мире
джохар царнаев
сша
процесс по делу о взрывах в бостоне
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Верховный суд США в пятницу высказался за восстановление смертного приговора Джохару Царнаеву, единственному выжившему организатору теракта на марафоне в Бостоне в 2013 году, говорится в решении суда. В пользу такого вердикта высказались шесть из девяти представителей Верховного суда, остальные проголосовали против."Джохар Царнаев совершил чудовищные преступления. Тем не менее Шестая поправка гарантировала ему справедливое судебное разбирательство перед беспристрастным жюри. Он его получил. Решение Апелляционного суда по первому округу отменено", - говорится в решении, с которым ознакомились РИА Новости.Джохар Царнаев признан виновным в организации и подготовке теракта на Бостонском марафоне 2013 года. К смерти террориста приговорили в 2015 году.
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в мире, джохар царнаев, сша, процесс по делу о взрывах в бостоне
18:20 04.03.2022 (обновлено: 18:34 04.03.2022)
 
Верховный суд США восстановил приговор бостонскому террористу Царнаеву

Верховный суд США восстановил смертный приговор бостонскому террористу Царнаеву

© AP Photo / Jane Flavell Collins Джохар Царнаев. Зарисовка из зала суда
Джохар Царнаев. Зарисовка из зала суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Jane Flavell Collins
Джохар Царнаев. Зарисовка из зала суда
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Верховный суд США в пятницу высказался за восстановление смертного приговора Джохару Царнаеву, единственному выжившему организатору теракта на марафоне в Бостоне в 2013 году, говорится в решении суда. В пользу такого вердикта высказались шесть из девяти представителей Верховного суда, остальные проголосовали против.
"Джохар Царнаев совершил чудовищные преступления. Тем не менее Шестая поправка гарантировала ему справедливое судебное разбирательство перед беспристрастным жюри. Он его получил. Решение Апелляционного суда по первому округу отменено", - говорится в решении, с которым ознакомились РИА Новости.
Джохар Царнаев признан виновным в организации и подготовке теракта на Бостонском марафоне 2013 года. К смерти террориста приговорили в 2015 году.
На месте теракта на бостонском марафоне, 15 апреля 2013 года - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа 2020, 03:37
Теракт на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года
 
В миреДжохар ЦарнаевСШАПроцесс по делу о взрывах в Бостоне
 
 
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