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Рада призвала ЕС и США запретить торговые операции с Россией и Белоруссией
Рада призвала ЕС и США запретить торговые операции с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 04.03.2022
Рада призвала ЕС и США запретить торговые операции с Россией и Белоруссией
Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить торговые операции с Россией и Белоруссией, а также импорт... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:56
2022-03-04T15:59
экономика
белоруссия
сша
россия
верховная рада украины
украина
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить торговые операции с Россией и Белоруссией, а также импорт нефти и газа."Просим… установить запрет на осуществление международных торговых операций с Российской Федерацией и Республикой Беларусь: запретить импорт нефти, газа и продуктов их переработки; запретить экспорт и импорт военных технологий и товаров двойного назначения; запретить экспорт этих государств химической продукции, косметической продукции, семян для посевов, продуктов питания и напитков, фармацевтической продукции, всей электроники", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и другим странам, опубликованном на ее официальном сайте.Кроме того, предлагают запретить экспорт в РФ и Белоруссию программного обеспечения, продукции машиностроения, автомобилей и других транспортных средств, предметов роскоши.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776505093.html
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экономика, белоруссия, сша, россия, верховная рада украины, украина, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии
14:56 04.03.2022 (обновлено: 15:59 04.03.2022)
 
Рада призвала ЕС и США запретить торговые операции с Россией и Белоруссией

Верховная рада призвала ЕС и США запретить торговые операции с Россией и Белоруссией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить торговые операции с Россией и Белоруссией, а также импорт нефти и газа.
"Просим… установить запрет на осуществление международных торговых операций с Российской Федерацией и Республикой Беларусь: запретить импорт нефти, газа и продуктов их переработки; запретить экспорт и импорт военных технологий и товаров двойного назначения; запретить экспорт этих государств химической продукции, косметической продукции, семян для посевов, продуктов питания и напитков, фармацевтической продукции, всей электроники", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и другим странам, опубликованном на ее официальном сайте.
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Кроме того, предлагают запретить экспорт в РФ и Белоруссию программного обеспечения, продукции машиностроения, автомобилей и других транспортных средств, предметов роскоши.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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