https://ria.ru/20220304/torgovlya-1776518912.html

Рада призвала ЕС и США запретить торговые операции с Россией и Белоруссией

Рада призвала ЕС и США запретить торговые операции с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 04.03.2022

Рада призвала ЕС и США запретить торговые операции с Россией и Белоруссией

Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить торговые операции с Россией и Белоруссией, а также импорт... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:56

2022-03-04T14:56

2022-03-04T15:59

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить торговые операции с Россией и Белоруссией, а также импорт нефти и газа."Просим… установить запрет на осуществление международных торговых операций с Российской Федерацией и Республикой Беларусь: запретить импорт нефти, газа и продуктов их переработки; запретить экспорт и импорт военных технологий и товаров двойного назначения; запретить экспорт этих государств химической продукции, косметической продукции, семян для посевов, продуктов питания и напитков, фармацевтической продукции, всей электроники", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и другим странам, опубликованном на ее официальном сайте.Кроме того, предлагают запретить экспорт в РФ и Белоруссию программного обеспечения, продукции машиностроения, автомобилей и других транспортных средств, предметов роскоши.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776505093.html

https://ria.ru/20220304/prizyv-1776520314.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия, сша, россия, верховная рада украины, украина, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии