https://ria.ru/20220304/torgi-1776412946.html
ЦБ не возобновит 4 марта торги на фондовом рынке Мосбиржи
ЦБ не возобновит 4 марта торги на фондовом рынке Мосбиржи - РИА Новости, 04.03.2022
ЦБ не возобновит 4 марта торги на фондовом рынке Мосбиржи
Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:09
2022-03-04T08:09
2022-03-04T08:16
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a2a09a53543a14943e7ab115b44ae80.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении регулятора."Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме "Закрытие позиций", товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ", - говорится в сообщении.Режим работы Московской биржи на 5 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9.00 мск 5 марта.
https://ria.ru/20220303/komissiya-1776170400.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366650_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_95088dba8ae7e83a11bff14be310b4ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
08:09 04.03.2022 (обновлено: 08:16 04.03.2022)
ЦБ не возобновит 4 марта торги на фондовом рынке Мосбиржи
ЦБ не возобновит 4 марта торги на Московской биржи в секции фондового рынка