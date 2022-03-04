https://ria.ru/20220304/torgi-1776412946.html

ЦБ не возобновит 4 марта торги на фондовом рынке Мосбиржи

ЦБ не возобновит 4 марта торги на фондовом рынке Мосбиржи - РИА Новости, 04.03.2022

ЦБ не возобновит 4 марта торги на фондовом рынке Мосбиржи

Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:09

2022-03-04T08:09

2022-03-04T08:16

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a2a09a53543a14943e7ab115b44ae80.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении регулятора."Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме "Закрытие позиций", товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ", - говорится в сообщении.Режим работы Московской биржи на 5 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9.00 мск 5 марта.

https://ria.ru/20220303/komissiya-1776170400.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)