https://ria.ru/20220304/tls-sertifikaty-1776483248.html

В Минцифры рассказали, как сохранить безопасный доступ к сайтам

В Минцифры рассказали, как сохранить безопасный доступ к сайтам - РИА Новости, 04.03.2022

В Минцифры рассказали, как сохранить безопасный доступ к сайтам

Нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам, которые... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:28

2022-03-04T13:28

2022-03-04T13:29

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

интернет

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам, которые помогут сохранить безопасный доступ к сайтам, будут приняты в ближайшее время, сообщило Минцифры РФ."В ближайшее время будут приняты нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам. Это поможет пользователям сохранить безопасный доступ к сайтам, у которых был отозван TLS", - говорится в сообщении.TLS (Transport Layer Security) - криптографический протокол для организации безопасной связи в интернете.Министерство отмечает, что TLS-сертификат можно будет дистанционно получить на портале "Госуслуги", все браузеры и операционные системы должны будут поддержать работу TLS-сертификатов на сайтах, которые их получат. На портале также можно будет увидеть полный перечень доменов, на которые выданы сертификаты.

https://ria.ru/20220225/internet-1775113028.html

https://ria.ru/20220304/sberbank-1776478751.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, интернет