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В Минцифры рассказали, как сохранить безопасный доступ к сайтам
В Минцифры рассказали, как сохранить безопасный доступ к сайтам - РИА Новости, 04.03.2022
В Минцифры рассказали, как сохранить безопасный доступ к сайтам
Нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам, которые... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:28
2022-03-04T13:29
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
интернет
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам, которые помогут сохранить безопасный доступ к сайтам, будут приняты в ближайшее время, сообщило Минцифры РФ."В ближайшее время будут приняты нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам. Это поможет пользователям сохранить безопасный доступ к сайтам, у которых был отозван TLS", - говорится в сообщении.TLS (Transport Layer Security) - криптографический протокол для организации безопасной связи в интернете.Министерство отмечает, что TLS-сертификат можно будет дистанционно получить на портале "Госуслуги", все браузеры и операционные системы должны будут поддержать работу TLS-сертификатов на сайтах, которые их получат. На портале также можно будет увидеть полный перечень доменов, на которые выданы сертификаты.
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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, интернет
13:28 04.03.2022 (обновлено: 13:29 04.03.2022)
 
В Минцифры рассказали, как сохранить безопасный доступ к сайтам

Минцифры: бесплатные TLS-сертификаты помогут сохранить безопасный доступ к сайтам

© РИА Новости / Владимир ТрефиловСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сетевое оборудование в серверной
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам, которые помогут сохранить безопасный доступ к сайтам, будут приняты в ближайшее время, сообщило Минцифры РФ.
"В ближайшее время будут приняты нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам. Это поможет пользователям сохранить безопасный доступ к сайтам, у которых был отозван TLS", - говорится в сообщении.
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TLS (Transport Layer Security) - криптографический протокол для организации безопасной связи в интернете.
Министерство отмечает, что TLS-сертификат можно будет дистанционно получить на портале "Госуслуги", все браузеры и операционные системы должны будут поддержать работу TLS-сертификатов на сайтах, которые их получат. На портале также можно будет увидеть полный перечень доменов, на которые выданы сертификаты.
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ОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияИнтернет
 
 
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