https://ria.ru/20220304/tls-sertifikaty-1776483248.html
В Минцифры рассказали, как сохранить безопасный доступ к сайтам
В Минцифры рассказали, как сохранить безопасный доступ к сайтам - РИА Новости, 04.03.2022
В Минцифры рассказали, как сохранить безопасный доступ к сайтам
Нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам, которые... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:28
2022-03-04T13:28
2022-03-04T13:29
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
интернет
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам, которые помогут сохранить безопасный доступ к сайтам, будут приняты в ближайшее время, сообщило Минцифры РФ."В ближайшее время будут приняты нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам. Это поможет пользователям сохранить безопасный доступ к сайтам, у которых был отозван TLS", - говорится в сообщении.TLS (Transport Layer Security) - криптографический протокол для организации безопасной связи в интернете.Министерство отмечает, что TLS-сертификат можно будет дистанционно получить на портале "Госуслуги", все браузеры и операционные системы должны будут поддержать работу TLS-сертификатов на сайтах, которые их получат. На портале также можно будет увидеть полный перечень доменов, на которые выданы сертификаты.
https://ria.ru/20220225/internet-1775113028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, интернет
13:28 04.03.2022 (обновлено: 13:29 04.03.2022)
В Минцифры рассказали, как сохранить безопасный доступ к сайтам
Минцифры: бесплатные TLS-сертификаты помогут сохранить безопасный доступ к сайтам
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам, которые помогут сохранить безопасный доступ к сайтам, будут приняты в ближайшее время, сообщило Минцифры РФ.
"В ближайшее время будут приняты нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам. Это поможет пользователям сохранить безопасный доступ к сайтам, у которых был отозван TLS", - говорится в сообщении.
TLS (Transport Layer Security) - криптографический протокол для организации безопасной связи в интернете.
Министерство отмечает, что TLS-сертификат можно будет дистанционно получить на портале "Госуслуги", все браузеры и операционные системы должны будут поддержать работу TLS-сертификатов на сайтах, которые их получат. На портале также можно будет увидеть полный перечень доменов, на которые выданы сертификаты.