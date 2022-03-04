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Телеканал RT возобновил вещание в Сербии
Телеканал RT возобновил вещание в Сербии - РИА Новости, 04.03.2022
Телеканал RT возобновил вещание в Сербии
Российский канал RT после перерыва снова стал доступен для зрителей в Сербии, заявили РИА Новости в телекоммуникационной компании Telekom Srbija. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:20
2022-03-04T13:18
в мире
тереза рибейру
валерий фадеев
сергей лавров
москва
донецкая народная республика
россия
обсе
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БЕЛГРАД, 4 мар — РИА Новости. Российский канал RT после перерыва снова стал доступен для зрителей в Сербии, заявили РИА Новости в телекоммуникационной компании Telekom Srbija.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В сербской государственной телекоммуникационной компании Telekom Srbija сообщили РИА Новости о прекращении вещания RT из-за отказа иностранных спутниковых платформ предоставить сигнал."После обеспечения приема сигнала со стороны телеканала Russia Today News снова доступен для пользователей", — заявили в Telekom Srbija.Накануне глава регуляционного органа для электронных СМИ страны Оливера Зекич рассказала РИА Новости, что власти Сербии не вводили и не введут запрет на вещание RT и других российских телеканалов. По ее мнению, санкции против СМИ являются лицемерием и борьбой с инакомыслием, противоречат идее свободы мнения и свободы слова.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220303/veschanie-1776324166.html
https://ria.ru/20220304/rt-1776389223.html
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в мире, тереза рибейру, валерий фадеев, сергей лавров, москва, донецкая народная республика, россия, обсе, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии
12:20 04.03.2022 (обновлено: 13:18 04.03.2022)
 
Телеканал RT возобновил вещание в Сербии

Телеканал Russia Today News снова стал доступен для зрителей в Сербии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 мар — РИА Новости. Российский канал RT после перерыва снова стал доступен для зрителей в Сербии, заявили РИА Новости в телекоммуникационной компании Telekom Srbija.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В сербской государственной телекоммуникационной компании Telekom Srbija сообщили РИА Новости о прекращении вещания RT из-за отказа иностранных спутниковых платформ предоставить сигнал.
Стенд МИА Россия сегодня и радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:00
Sputnik прекращает вещание в четырех странах Евросоюза
"После обеспечения приема сигнала со стороны телеканала Russia Today News снова доступен для пользователей", — заявили в Telekom Srbija.
Накануне глава регуляционного органа для электронных СМИ страны Оливера Зекич рассказала РИА Новости, что власти Сербии не вводили и не введут запрет на вещание RT и других российских телеканалов. По ее мнению, санкции против СМИ являются лицемерием и борьбой с инакомыслием, противоречат идее свободы мнения и свободы слова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 00:13
RT America прекратит производство контента после более чем 10 лет эфира
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:38Медиавойны
МИД Кубы обвинил в лицемерии IT-компании, блокирующие российские СМИ
 
В миреТереза РибейруВалерий ФадеевСергей ЛавровМоскваДонецкая Народная РеспубликаРоссияОБСЕВооруженные силы РФСанкции в отношении России
 
 
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