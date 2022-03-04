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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/tanki-1776413048.html
Украинские войска оставили четыре танка с боекомплектом под Волновахой
Украинские войска оставили четыре танка с боекомплектом под Волновахой - РИА Новости, 04.03.2022
Украинские войска оставили четыре танка с боекомплектом под Волновахой
Украинские войска оставили сразу четыре танка в исправном состоянии и с боекомплектом в селе Андреевка под Волновахой Донецкой народной республики, передает... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:11
2022-03-04T09:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
волноваха
ситуация в днр и лнр
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АНДРЕЕВКА (ДНР), 4 мар - РИА Новости. Украинские войска оставили сразу четыре танка в исправном состоянии и с боекомплектом в селе Андреевка под Волновахой Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.Штаб территориальной обороны ДНР ранее заявил об установлении контроля над 36 населенными пунктами с начала операции, в том числе поселке Андреевка. Как передает корреспондент РИА Новости, украинские войска, отступая, оставили танки с боекомплектом, все они в исправном состоянии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html
https://ria.ru/20220304/donbass-1776296210.html
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96
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7 495 645-6601
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Захваченные украинские танки под Волновахой
Захваченные украинские танки в Андреевке под Волновахой (южное направление наступления армии ДНР). Украинские военные, отступая, оставили сразу четыре танка в исправном состоянии и с боекомплектом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, волноваха, ситуация в днр и лнр
08:11 04.03.2022 (обновлено: 09:09 04.03.2022)
 
Украинские войска оставили четыре танка с боекомплектом под Волновахой

Украинские войска оставили четыре танка с боекомплектом под Волновахой в ДНР

Читать ria.ru в
АНДРЕЕВКА (ДНР), 4 мар - РИА Новости. Украинские войска оставили сразу четыре танка в исправном состоянии и с боекомплектом в селе Андреевка под Волновахой Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее заявил об установлении контроля над 36 населенными пунктами с начала операции, в том числе поселке Андреевка. Как передает корреспондент РИА Новости, украинские войска, отступая, оставили танки с боекомплектом, все они в исправном состоянии.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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