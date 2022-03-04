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"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Таиланд до конца мая

"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Таиланд до конца мая - РИА Новости, 04.03.2022

"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Таиланд до конца мая

Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца мая отменила рейсы в Таиланд, сообщает перевозчик. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:28

2022-03-04T14:28

2022-03-04T14:36

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца мая отменила рейсы в Таиланд, сообщает перевозчик."Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет полетную программу в Таиланд", - говорится в сообщении.Уточняется, что до 31 мая отменены рейсы из Владивостока, Иркутска и Екатеринбурга на остров Пхукет.Ранее генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что российская авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд и в ближайшее время начнет программу вывоза из страны российских туристов, прибывших на Пхукет ее рейсами. Сама S7 в пятницу сообщила, что c 5 марта вынуждена отменить все международные рейсы.

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Владимир Лаврентьев

уральские авиалинии, новости - туризм, россия, в мире, туризм, таиланд, владивосток, екатеринбург, иркутск, пхукет (остров)