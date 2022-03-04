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"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Таиланд до конца мая
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Таиланд до конца мая - РИА Новости, 04.03.2022
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Таиланд до конца мая
Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца мая отменила рейсы в Таиланд, сообщает перевозчик. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:28
2022-03-04T14:28
2022-03-04T14:36
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца мая отменила рейсы в Таиланд, сообщает перевозчик."Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет полетную программу в Таиланд", - говорится в сообщении.Уточняется, что до 31 мая отменены рейсы из Владивостока, Иркутска и Екатеринбурга на остров Пхукет.Ранее генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что российская авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд и в ближайшее время начнет программу вывоза из страны российских туристов, прибывших на Пхукет ее рейсами. Сама S7 в пятницу сообщила, что c 5 марта вынуждена отменить все международные рейсы.
https://ria.ru/20220304/oae-1776491408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:28 04.03.2022 (обновлено: 14:36 04.03.2022)
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Таиланд до конца мая
Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца мая отменила рейсы в Таиланд