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Туризм
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"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Таиланд до конца мая
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Таиланд до конца мая - РИА Новости, 04.03.2022
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Таиланд до конца мая
Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца мая отменила рейсы в Таиланд, сообщает перевозчик. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:28
2022-03-04T14:36
туризм
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца мая отменила рейсы в Таиланд, сообщает перевозчик."Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет полетную программу в Таиланд", - говорится в сообщении.Уточняется, что до 31 мая отменены рейсы из Владивостока, Иркутска и Екатеринбурга на остров Пхукет.Ранее генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что российская авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд и в ближайшее время начнет программу вывоза из страны российских туристов, прибывших на Пхукет ее рейсами. Сама S7 в пятницу сообщила, что c 5 марта вынуждена отменить все международные рейсы.
https://ria.ru/20220304/oae-1776491408.html
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уральские авиалинии, новости - туризм, россия, в мире, туризм, таиланд, владивосток, екатеринбург, иркутск, пхукет (остров)
14:28 04.03.2022 (обновлено: 14:36 04.03.2022)
 
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Таиланд до конца мая

Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца мая отменила рейсы в Таиланд

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца мая отменила рейсы в Таиланд, сообщает перевозчик.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет полетную программу в Таиланд", - говорится в сообщении.
Уточняется, что до 31 мая отменены рейсы из Владивостока, Иркутска и Екатеринбурга на остров Пхукет.
Ранее генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что российская авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд и в ближайшее время начнет программу вывоза из страны российских туристов, прибывших на Пхукет ее рейсами. Сама S7 в пятницу сообщила, что c 5 марта вынуждена отменить все международные рейсы.
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:52Туризм
В ОАЭ задержали самолет "Уральских авиалиний"
 
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