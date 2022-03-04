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https://ria.ru/20220304/swift-1776610941.html
ЕС рассматривает отключение других банков России от SWIFT, заявил Боррель
ЕС рассматривает отключение других банков России от SWIFT, заявил Боррель - РИА Новости, 04.03.2022
ЕС рассматривает отключение других банков России от SWIFT, заявил Боррель
Евросоюз может усилить финансовые санкции против РФ в связи с ситуацией по Украине и рассматривает отключение новых банков от международной системы платежных... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:22
2022-03-04T21:46
санкции в отношении россии
swift
в мире
жозеп боррель
россия
евросоюз
дмитрий песков
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Евросоюз может усилить финансовые санкции против РФ в связи с ситуацией по Украине и рассматривает отключение новых банков от международной системы платежных сообщений SWIFT, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД союза.Ранее Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ."Для меня сейчас самое важное – это использование уже принятых санкций… Мы работаем и над новыми санкциями, решение по которым может быть принято в ближайшие дни. К примеру, мы можем увеличить число российских банков, которые мы отключаем от системы SWIFT. Но мы пока не принимали решений по конкретным банкам, мы направили техническим группам предложения по изучению дополнительных банков. Мы также можем углубить финансовые санкции", - заявил Боррель.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/biznes-1776427113.html
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санкции в отношении россии, swift, в мире, жозеп боррель, россия, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, сша, промсвязьбанк, совкомбанк, открытие (банк), втб
21:22 04.03.2022 (обновлено: 21:46 04.03.2022)
 
ЕС рассматривает отключение других банков России от SWIFT, заявил Боррель

Боррель: ЕС рассматривает расширение перечня отключенных от SWIFT российских банков

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Евросоюз может усилить финансовые санкции против РФ в связи с ситуацией по Украине и рассматривает отключение новых банков от международной системы платежных сообщений SWIFT, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД союза.
Ранее Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:12
Белоусов рассказал о вариантах развития отношений с иностранными компаниями
"Для меня сейчас самое важное – это использование уже принятых санкций… Мы работаем и над новыми санкциями, решение по которым может быть принято в ближайшие дни. К примеру, мы можем увеличить число российских банков, которые мы отключаем от системы SWIFT. Но мы пока не принимали решений по конкретным банкам, мы направили техническим группам предложения по изучению дополнительных банков. Мы также можем углубить финансовые санкции", - заявил Боррель.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Указатель на Wall Street в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:13
Крупнейшие американские банки бросились скупать российские ценные бумаги
 
Санкции в отношении РоссииSWIFTВ миреЖозеп БоррельРоссияЕвросоюзДмитрий ПесковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАПромсвязьбанкСовкомбанкОткрытие (банк)ВТБ
 
 
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