https://ria.ru/20220304/swift-1776503797.html

В ЕС допустили расширение списка отключенных от SWIFT российских банков

В ЕС допустили расширение списка отключенных от SWIFT российских банков - РИА Новости, 04.03.2022

В ЕС допустили расширение списка отключенных от SWIFT российских банков

ЕС не исключает, что список отключенных от SWIFT банков РФ может быть расширен, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:25

2022-03-04T14:25

2022-03-04T14:46

россия

еврокомиссия

санкции в отношении россии

swift

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ЕС не исключает, что список отключенных от SWIFT банков РФ может быть расширен, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи.Он также допустил, что в этот список могут попасть и белорусские банки."В зависимости от развития событий, усиления агрессии России нам, вероятно, придется пересмотреть этот список, дополнив его другими банками", - сказал представитель ЕК.Он также сообщил, что пока о включении белорусских банков речи не идет, но это также не исключается в будущем.

https://ria.ru/20220303/velikobritaniya-1776249704.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, swift, экономика