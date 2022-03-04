https://ria.ru/20220304/swift-1776503797.html
В ЕС допустили расширение списка отключенных от SWIFT российских банков
В ЕС допустили расширение списка отключенных от SWIFT российских банков - РИА Новости, 04.03.2022
В ЕС допустили расширение списка отключенных от SWIFT российских банков
ЕС не исключает, что список отключенных от SWIFT банков РФ может быть расширен, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:25
2022-03-04T14:25
2022-03-04T14:46
россия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
swift
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ЕС не исключает, что список отключенных от SWIFT банков РФ может быть расширен, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи.Он также допустил, что в этот список могут попасть и белорусские банки."В зависимости от развития событий, усиления агрессии России нам, вероятно, придется пересмотреть этот список, дополнив его другими банками", - сказал представитель ЕК.Он также сообщил, что пока о включении белорусских банков речи не идет, но это также не исключается в будущем.
https://ria.ru/20220303/velikobritaniya-1776249704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, swift, экономика
14:25 04.03.2022 (обновлено: 14:46 04.03.2022)
В ЕС допустили расширение списка отключенных от SWIFT российских банков
В ЕС допустили расширение списка отключенных от SWIFT российских банков