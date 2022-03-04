https://ria.ru/20220304/swarovski-1776442237.html

Swarovski приостановила продажи в России

Swarovski приостановила продажи в России - РИА Новости, 04.03.2022

Swarovski приостановила продажи в России

Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski приостанавливает продажи на территории... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:10

2022-03-04T11:10

2022-03-04T11:33

в мире

россия

владимир путин

сша

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski приостанавливает продажи на территории России, в том числе продажи в интернет-магазине временно недоступны, сообщает компания."В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона (России - ред.)", - говорится в сообщении на сайте бренда.Swarovski AG - австрийская компания, основанная в 1895 году, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220304/moller-maersk-1776446098.html

https://ria.ru/20220304/intel-1776431603.html

россия

сша

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, владимир путин, сша