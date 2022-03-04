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https://ria.ru/20220304/swarovski-1776442237.html
Swarovski приостановила продажи в России
Swarovski приостановила продажи в России - РИА Новости, 04.03.2022
Swarovski приостановила продажи в России
Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski приостанавливает продажи на территории... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:10
2022-03-04T11:33
в мире
россия
владимир путин
сша
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski приостанавливает продажи на территории России, в том числе продажи в интернет-магазине временно недоступны, сообщает компания."В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона (России - ред.)", - говорится в сообщении на сайте бренда.Swarovski AG - австрийская компания, основанная в 1895 году, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220304/moller-maersk-1776446098.html
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в мире, россия, владимир путин, сша
11:10 04.03.2022 (обновлено: 11:33 04.03.2022)
 
Swarovski приостановила продажи в России

Компания Swarovski приостановила продажи в России

© Фото : Swarovski Kristallwelten by Stefan Olah"Хрустальный лес" в музее Swarovski Kristallwelten
Хрустальный лес в музее Swarovski Kristallwelten - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : Swarovski Kristallwelten by Stefan Olah
"Хрустальный лес" в музее Swarovski Kristallwelten
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski приостанавливает продажи на территории России, в том числе продажи в интернет-магазине временно недоступны, сообщает компания.
"В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона (России - ред.)", - говорится в сообщении на сайте бренда.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:26
Moller-Maersk прекратит поставки в некоторые российские города
Swarovski AG - австрийская компания, основанная в 1895 году, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:33
Intel заморозит поставки продукции в Россию и Белоруссию
 
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