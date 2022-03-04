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Во Франции задержали три российских судна и одну яхту
Во Франции задержали три российских судна и одну яхту - РИА Новости, 04.03.2022
Во Франции задержали три российских судна и одну яхту
Во Франции без объяснения причины задержаны три российских судна и одна яхта, территориальные воды страны для российских судов сегодня стали похожи на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:12
2022-03-04T23:43
в мире
франция
россия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Во Франции без объяснения причины задержаны три российских судна и одна яхта, территориальные воды страны для российских судов сегодня стали похожи на территориальные воды Сомали, заявил в пятницу посол России в Париже Алексей Мешков."Три корабля и одна яхта российские задержаны. &lt;...&gt; Суда задерживаются практически без каких-либо объяснений, проходят обыски, ничего не находят. Все передается в судебные органы. И когда судебные органы примут какие-либо решения, никто, естественно, предсказать не может", — сказал Мешков в эфире телеканала "Россия 24"."В принципе, для российских судов французские территориальные воды сегодня схожи с территориальными водами Сомали", — добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/frantsiya-1776359509.html
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в мире, франция, россия
12:12 04.03.2022 (обновлено: 23:43 04.03.2022)
 
Во Франции задержали три российских судна и одну яхту

Посол России Мешков: во Франции задержали три российских судна и одну яхту

© РИА Новости / Доминик БутенРоссийское судно-сухогруз Baltic Leader, задержанное в ночь на 26 февраля в проливе Ла-Манш, в порту Булонь-сюр-Мер
Российское судно-сухогруз Baltic Leader, задержанное в ночь на 26 февраля в проливе Ла-Манш, в порту Булонь-сюр-Мер - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Во Франции без объяснения причины задержаны три российских судна и одна яхта, территориальные воды страны для российских судов сегодня стали похожи на территориальные воды Сомали, заявил в пятницу посол России в Париже Алексей Мешков.
"Три корабля и одна яхта российские задержаны. <...> Суда задерживаются практически без каких-либо объяснений, проходят обыски, ничего не находят. Все передается в судебные органы. И когда судебные органы примут какие-либо решения, никто, естественно, предсказать не может", — сказал Мешков в эфире телеканала "Россия 24".
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"В принципе, для российских судов французские территориальные воды сегодня схожи с территориальными водами Сомали", — добавил он.
 
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