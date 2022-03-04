https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html

Во Франции задержали три российских судна и одну яхту

Во Франции задержали три российских судна и одну яхту - РИА Новости, 04.03.2022

Во Франции задержали три российских судна и одну яхту

Во Франции без объяснения причины задержаны три российских судна и одна яхта, территориальные воды страны для российских судов сегодня стали похожи на... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:12

2022-03-04T12:12

2022-03-04T23:43

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Во Франции без объяснения причины задержаны три российских судна и одна яхта, территориальные воды страны для российских судов сегодня стали похожи на территориальные воды Сомали, заявил в пятницу посол России в Париже Алексей Мешков."Три корабля и одна яхта российские задержаны. <...> Суда задерживаются практически без каких-либо объяснений, проходят обыски, ничего не находят. Все передается в судебные органы. И когда судебные органы примут какие-либо решения, никто, естественно, предсказать не может", — сказал Мешков в эфире телеканала "Россия 24"."В принципе, для российских судов французские территориальные воды сегодня схожи с территориальными водами Сомали", — добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/frantsiya-1776359509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, россия