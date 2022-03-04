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СМИ: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии
СМИ: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии - РИА Новости, 04.03.2022
СМИ: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии
Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T05:44
2022-03-04T11:19
в мире
япония
россия
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ТОКИО, 4 мар — РИА Новости. Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо, сообщило агентство Киодо.Причиной аварии стали проблемы с двигателем. Среди находившихся на борту 15 членов экипажа пострадавших нет.Судно водоизмещением 677 тонн вышло из порта Отару в среду по направлению к Кунаширу. После аварии его вынесло в район 35 километров от побережья в районе города Эсаси. Сигнал бедствия поступил в службу безопасности на море Японии в 02:50 в четверг (20:50 мск в среду), на место было направлено спасательное судно. Российское судно начали буксировать в порт Хакодате.
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в мире, япония, россия
05:44 04.03.2022 (обновлено: 11:19 04.03.2022)
 
СМИ: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии

Киодо: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на остров Хоккайдо
Вид на остров Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на остров Хоккайдо
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 мар — РИА Новости. Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо, сообщило агентство Киодо.
Причиной аварии стали проблемы с двигателем. Среди находившихся на борту 15 членов экипажа пострадавших нет.
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 03:49
Панамский канал не будут закрывать для российских кораблей
Судно водоизмещением 677 тонн вышло из порта Отару в среду по направлению к Кунаширу. После аварии его вынесло в район 35 километров от побережья в районе города Эсаси. Сигнал бедствия поступил в службу безопасности на море Японии в 02:50 в четверг (20:50 мск в среду), на место было направлено спасательное судно. Российское судно начали буксировать в порт Хакодате.
 
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