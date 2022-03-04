https://ria.ru/20220304/sudno-1776405121.html
СМИ: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии
СМИ: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии - РИА Новости, 04.03.2022
СМИ: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии
Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T05:44
2022-03-04T05:44
2022-03-04T11:19
в мире
япония
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/38/1547613823_0:156:3077:1887_1920x0_80_0_0_32dfd0f5d52de29e58218fedeeab4001.jpg
ТОКИО, 4 мар — РИА Новости. Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо, сообщило агентство Киодо.Причиной аварии стали проблемы с двигателем. Среди находившихся на борту 15 членов экипажа пострадавших нет.Судно водоизмещением 677 тонн вышло из порта Отару в среду по направлению к Кунаширу. После аварии его вынесло в район 35 километров от побережья в районе города Эсаси. Сигнал бедствия поступил в службу безопасности на море Японии в 02:50 в четверг (20:50 мск в среду), на место было направлено спасательное судно. Российское судно начали буксировать в порт Хакодате.
https://ria.ru/20220304/kanal-1776399271.html
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/38/1547613823_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_1024f324efb071a31d3e0839fb6c8572.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, россия
05:44 04.03.2022 (обновлено: 11:19 04.03.2022)
СМИ: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии
Киодо: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо