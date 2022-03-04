https://ria.ru/20220304/sudno-1776405121.html

СМИ: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии

СМИ: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии - РИА Новости, 04.03.2022

СМИ: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии

Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T05:44

2022-03-04T05:44

2022-03-04T11:19

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россия

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ТОКИО, 4 мар — РИА Новости. Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо, сообщило агентство Киодо.Причиной аварии стали проблемы с двигателем. Среди находившихся на борту 15 членов экипажа пострадавших нет.Судно водоизмещением 677 тонн вышло из порта Отару в среду по направлению к Кунаширу. После аварии его вынесло в район 35 километров от побережья в районе города Эсаси. Сигнал бедствия поступил в службу безопасности на море Японии в 02:50 в четверг (20:50 мск в среду), на место было направлено спасательное судно. Российское судно начали буксировать в порт Хакодате.

https://ria.ru/20220304/kanal-1776399271.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, россия