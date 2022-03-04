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У посольства во Франции нет данных об отказе вузов от российских студентов
У посольства во Франции нет данных об отказе вузов от российских студентов - РИА Новости, 04.03.2022
У посольства во Франции нет данных об отказе вузов от российских студентов
У посольства РФ нет информации, что французские вузы отказываются от российских студентов, заявил посол России в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:42
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франция
россия
париж
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. У посольства РФ нет информации, что французские вузы отказываются от российских студентов, заявил посол России в Париже Алексей Мешков."У нас такой информации нет (о том, что французские университеты выгоняют российских студентов)", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
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франция, россия, париж
12:42 04.03.2022
 
У посольства во Франции нет данных об отказе вузов от российских студентов

Посол во Франции Мешков: у нас нет информации об отказе вузов от российских студентов

© AP Photo / Michel EulerЛюди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция
Люди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. У посольства РФ нет информации, что французские вузы отказываются от российских студентов, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.
"У нас такой информации нет (о том, что французские университеты выгоняют российских студентов)", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
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