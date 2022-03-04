https://ria.ru/20220304/studenty-1776471969.html
У посольства во Франции нет данных об отказе вузов от российских студентов
У посольства во Франции нет данных об отказе вузов от российских студентов - РИА Новости, 04.03.2022
У посольства во Франции нет данных об отказе вузов от российских студентов
У посольства РФ нет информации, что французские вузы отказываются от российских студентов, заявил посол России в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:42
2022-03-04T12:42
2022-03-04T12:42
франция
россия
париж
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. У посольства РФ нет информации, что французские вузы отказываются от российских студентов, заявил посол России в Париже Алексей Мешков."У нас такой информации нет (о том, что французские университеты выгоняют российских студентов)", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/frantsiya-1776359509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, париж
У посольства во Франции нет данных об отказе вузов от российских студентов
Посол во Франции Мешков: у нас нет информации об отказе вузов от российских студентов