https://ria.ru/20220304/studenty-1776471969.html

У посольства во Франции нет данных об отказе вузов от российских студентов

У посольства во Франции нет данных об отказе вузов от российских студентов - РИА Новости, 04.03.2022

У посольства во Франции нет данных об отказе вузов от российских студентов

У посольства РФ нет информации, что французские вузы отказываются от российских студентов, заявил посол России в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:42

2022-03-04T12:42

2022-03-04T12:42

франция

россия

париж

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. У посольства РФ нет информации, что французские вузы отказываются от российских студентов, заявил посол России в Париже Алексей Мешков."У нас такой информации нет (о том, что французские университеты выгоняют российских студентов)", - сказал он в эфире канала "Россия 24".

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/frantsiya-1776359509.html

франция

россия

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

франция, россия, париж