Индийские студенты рассказали о нападениях со стороны украинских военных
Индийские студенты рассказали о нападениях со стороны украинских военных в Харькове
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Остающиеся в Харькове индийские студенты не могут покинуть город из-за действий украинских властей и сообщают о случаях нападения, рассказала одна из студенток телеканалу India TV.
"Индийских студентов выталкивают из поездов, им не разрешают садиться на поезд, если их допрашивают, на них нападают и направляют оружие", - сказала Харшита, приехавшая на Украину из индийского штата Карнатака.
По ее словам, даже заплатив от 100 до 200 долларов студенты не смогли уехать из Харькова, а когда студенты спрашивали, почему им не разрешают садиться в поезда, на них наставляли оружие и угрожали.
"Индийских студентов в поезде вытолкнули и избили. Есть много случаев, когда индийцев просили покинуть бункеры. Украинцы говорят индийским студентам, что Индия их не поддерживает, и почему они должны им помогать?" - сказала Харшита.
Она также отметила, что у индийских студентов заканчивается еда и заявила, что не смогла связаться с посольством Индии на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий на Украине, но националисты фактически держат их в заложниках.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.