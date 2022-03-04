https://ria.ru/20220304/studenty-1776444370.html

Индийские студенты рассказали о нападениях со стороны украинских военных

Индийские студенты рассказали о нападениях со стороны украинских военных - РИА Новости, 04.03.2022

Индийские студенты рассказали о нападениях со стороны украинских военных

Остающиеся в Харькове индийские студенты не могут покинуть город из-за действий украинских властей и сообщают о случаях нападения, рассказала одна из студенток... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:21

2022-03-04T11:21

2022-03-04T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Остающиеся в Харькове индийские студенты не могут покинуть город из-за действий украинских властей и сообщают о случаях нападения, рассказала одна из студенток телеканалу India TV.Накануне МИД Индии сообщил, что в Харькове остаются несколько сотен индийских граждан."Индийских студентов выталкивают из поездов, им не разрешают садиться на поезд, если их допрашивают, на них нападают и направляют оружие", - сказала Харшита, приехавшая на Украину из индийского штата Карнатака.По ее словам, даже заплатив от 100 до 200 долларов студенты не смогли уехать из Харькова, а когда студенты спрашивали, почему им не разрешают садиться в поезда, на них наставляли оружие и угрожали."Индийских студентов в поезде вытолкнули и избили. Есть много случаев, когда индийцев просили покинуть бункеры. Украинцы говорят индийским студентам, что Индия их не поддерживает, и почему они должны им помогать?" - сказала Харшита.Она также отметила, что у индийских студентов заканчивается еда и заявила, что не смогла связаться с посольством Индии на Украине.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий на Украине, но националисты фактически держат их в заложниках.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/mariupol-1775494031.html

https://ria.ru/20220303/obstrely-1776254204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф, мид индии, россия, индия, украина