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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/starwars-1776591741.html
Звездные войны: израильский канал вставил кадры из фильма в репортаж про Украину
Израильский канал вставил кадры из "Звездных войн" в репортаж про Украину - РИА Новости, 04.03.2022
Звездные войны: израильский канал вставил кадры из фильма в репортаж про Украину
Израильский канал Channel 13 News опубликовал репортаж о российской спецоперации на Украине, в котором использовал кадры из "Звездных войн" для иллюстрации... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:10
2022-03-04T19:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Израильский канал Channel 13 News опубликовал репортаж о российской спецоперации на Украине, в котором использовал кадры из "Звездных войн" для иллюстрации событий. Об этом в твиттере сообщил специалист по искусственному интеллекту и глубинному обучению Эли Давид.Эксперт опубликовал два твита: в одном был скриншот из видео на канале, а в другом — сам отрывок репортажа."Одна небольшая проблема: это отрывок из фильма "Звездные войны"!" — написал пользователь в первом твите.На опубликованном во втором твите отрывке с восьмой секунды начинаются кадры из фильма: на них видны имперские штурмовики на дороге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/gost-1776346157.html
https://ria.ru/20220304/provokatsiya-1776567673.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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353
60
353
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина
19:10 04.03.2022
 
Израильский канал вставил кадры из "Звездных войн" в репортаж про Украину

Израильский канал использовал кадры из "Звездных войн" в репортаже про события на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБаза украинской ПВО в Мариуполе
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
База украинской ПВО в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Израильский канал Channel 13 News опубликовал репортаж о российской спецоперации на Украине, в котором использовал кадры из "Звездных войн" для иллюстрации событий. Об этом в твиттере сообщил специалист по искусственному интеллекту и глубинному обучению Эли Давид.
Эксперт опубликовал два твита: в одном был скриншот из видео на канале, а в другом — сам отрывок репортажа.
"Одна небольшая проблема: это отрывок из фильма "Звездные войны"!" — написал пользователь в первом твите.
На опубликованном во втором твите отрывке с восьмой секунды начинаются кадры из фильма: на них видны имперские штурмовики на дороге.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:20
Ведущий австралийской передачи выгнал из студии гостя, поддержавшего Россию
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Минобороны РФ рассказало о взятых под контроль районах и провокациях ВСУ в жилых секторах - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны заявило о подготовке провокации националистами в Харькове
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраина
 
 
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