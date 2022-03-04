https://ria.ru/20220304/starwars-1776591741.html

Звездные войны: израильский канал вставил кадры из фильма в репортаж про Украину

Израильский канал вставил кадры из "Звездных войн" в репортаж про Украину - РИА Новости, 04.03.2022

Звездные войны: израильский канал вставил кадры из фильма в репортаж про Украину

Израильский канал Channel 13 News опубликовал репортаж о российской спецоперации на Украине, в котором использовал кадры из "Звездных войн" для иллюстрации... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:10

2022-03-04T19:10

2022-03-04T19:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774727238_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_3e0350e473a412685911fefc8c881a09.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Израильский канал Channel 13 News опубликовал репортаж о российской спецоперации на Украине, в котором использовал кадры из "Звездных войн" для иллюстрации событий. Об этом в твиттере сообщил специалист по искусственному интеллекту и глубинному обучению Эли Давид.Эксперт опубликовал два твита: в одном был скриншот из видео на канале, а в другом — сам отрывок репортажа."Одна небольшая проблема: это отрывок из фильма "Звездные войны"!" — написал пользователь в первом твите.На опубликованном во втором твите отрывке с восьмой секунды начинаются кадры из фильма: на них видны имперские штурмовики на дороге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/gost-1776346157.html

https://ria.ru/20220304/provokatsiya-1776567673.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина