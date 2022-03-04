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В Кремле назвали риторику США истеричным нагнетанием русофобского припадка
В Кремле назвали риторику США истеричным нагнетанием русофобского припадка - РИА Новости, 04.03.2022
В Кремле назвали риторику США истеричным нагнетанием русофобского припадка
В такие напряженные времена в таких странах, как США, происходит истеричное, запредельное нагнетание такого русофобского припадка, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:00
2022-03-04T15:10
в мире
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В такие напряженные времена в таких странах, как США, происходит истеричное, запредельное нагнетание такого русофобского припадка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня (с намеком на президента РФ Владимира Путина)", окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг - исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно."К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, а тем более в таких странах, как США, происходит такое истеричное, запредельное нагнетание такого русофобского припадка", - сказал Песков, комментируя слова Грэма.
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в мире, сша, дмитрий песков, россия
15:00 04.03.2022 (обновлено: 15:10 04.03.2022)
 
В Кремле назвали риторику США истеричным нагнетанием русофобского припадка

Песков назвал риторику США истеричным нагнетанием русофобского припадка

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В такие напряженные времена в таких странах, как США, происходит истеричное, запредельное нагнетание такого русофобского припадка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня (с намеком на президента РФ Владимира Путина)", окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг - исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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"К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, а тем более в таких странах, как США, происходит такое истеричное, запредельное нагнетание такого русофобского припадка", - сказал Песков, комментируя слова Грэма.
 
В миреСШАДмитрий ПесковРоссия
 
 
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