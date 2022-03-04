15:00 04.03.2022 (обновлено: 15:10 04.03.2022)
В Кремле назвали риторику США истеричным нагнетанием русофобского припадка
Песков назвал риторику США истеричным нагнетанием русофобского припадка
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В такие напряженные времена в таких странах, как США, происходит истеричное, запредельное нагнетание такого русофобского припадка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня (с намеком на президента РФ Владимира Путина)", окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг - исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно.
"К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, а тем более в таких странах, как США, происходит такое истеричное, запредельное нагнетание такого русофобского припадка", - сказал Песков, комментируя слова Грэма.