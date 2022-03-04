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В Кремле назвали риторику США истеричным нагнетанием русофобского припадка

В Кремле назвали риторику США истеричным нагнетанием русофобского припадка - РИА Новости, 04.03.2022

В Кремле назвали риторику США истеричным нагнетанием русофобского припадка

В такие напряженные времена в таких странах, как США, происходит истеричное, запредельное нагнетание такого русофобского припадка, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:00

2022-03-04T15:00

2022-03-04T15:10

в мире

сша

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В такие напряженные времена в таких странах, как США, происходит истеричное, запредельное нагнетание такого русофобского припадка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня (с намеком на президента РФ Владимира Путина)", окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг - исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно."К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, а тем более в таких странах, как США, происходит такое истеричное, запредельное нагнетание такого русофобского припадка", - сказал Песков, комментируя слова Грэма.

https://ria.ru/20220304/denatsifikatsiya-1776519312.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, дмитрий песков, россия