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В Кремле заявили, что США сложно назвать партнерами
В Кремле заявили, что США сложно назвать партнерами - РИА Новости, 04.03.2022
В Кремле заявили, что США сложно назвать партнерами
США сейчас сложно назвать партнерами России при всем желании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:58
2022-03-04T15:04
сша
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США сейчас сложно назвать партнерами России при всем желании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И партнерами сейчас сложно назвать собеседников при всем желании. Но в любом случае каждый раз это хорошая возможность довести до собеседников нашу аргументацию и объяснить суть специальной военной операции, которая проводится на Украине", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли в ближайшее время телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, ведь в последнее время он разговаривал по телефону с западными партнерами.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/rusofobiya-1776423185.html
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сша, в мире, россия, дмитрий песков
14:58 04.03.2022 (обновлено: 15:04 04.03.2022)
 
В Кремле заявили, что США сложно назвать партнерами

Пресс-секретарь Путина Песков: США при всем желании сложно назвать партнерами

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США сейчас сложно назвать партнерами России при всем желании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И партнерами сейчас сложно назвать собеседников при всем желании. Но в любом случае каждый раз это хорошая возможность довести до собеседников нашу аргументацию и объяснить суть специальной военной операции, которая проводится на Украине", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли в ближайшее время телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, ведь в последнее время он разговаривал по телефону с западными партнерами.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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