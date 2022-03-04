https://ria.ru/20220304/ssha-1776520088.html

В Кремле заявили, что США сложно назвать партнерами

В Кремле заявили, что США сложно назвать партнерами - РИА Новости, 04.03.2022

В Кремле заявили, что США сложно назвать партнерами

США сейчас сложно назвать партнерами России при всем желании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:58

2022-03-04T14:58

2022-03-04T15:04

сша

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США сейчас сложно назвать партнерами России при всем желании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И партнерами сейчас сложно назвать собеседников при всем желании. Но в любом случае каждый раз это хорошая возможность довести до собеседников нашу аргументацию и объяснить суть специальной военной операции, которая проводится на Украине", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли в ближайшее время телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, ведь в последнее время он разговаривал по телефону с западными партнерами.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/rusofobiya-1776423185.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, россия, дмитрий песков