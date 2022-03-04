14:58 04.03.2022 (обновлено: 15:04 04.03.2022)
В Кремле заявили, что США сложно назвать партнерами
Пресс-секретарь Путина Песков: США при всем желании сложно назвать партнерами
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США сейчас сложно назвать партнерами России при всем желании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И партнерами сейчас сложно назвать собеседников при всем желании. Но в любом случае каждый раз это хорошая возможность довести до собеседников нашу аргументацию и объяснить суть специальной военной операции, которая проводится на Украине", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли в ближайшее время телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, ведь в последнее время он разговаривал по телефону с западными партнерами.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.