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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ssha-1776429163.html
Китай обвинил США в перекладывании ответственности за ситуацию на Украине
Китай обвинил США в перекладывании ответственности за ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Китай обвинил США в перекладывании ответственности за ситуацию на Украине
Обвиняя Китай в бездействии в отношении украинского кризиса, США пытаются уйти от собственной ответственности, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:24
2022-03-04T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
сша
мид кнр
украина
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ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Обвиняя Китай в бездействии в отношении украинского кризиса, США пытаются уйти от собственной ответственности, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Такой способ снятия с себя ответственности и распространения клеветы является очень лицемерным и подлым", - сказал дипломат, комментируя обвинения США в адрес Китая по его позиции в отношении украинского кризиса.По словам Ван Вэньбиня, ложная информация не может скрыть собственную ответственность США, а, напротив, выявляет "истинное намерение США воспользоваться кризисом". "США заявляют о своей приверженности мирному урегулированию кризиса, но помимо оказания военной помощи и усиления военного устрашения, что США сделали для мира?" - добавил он.Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай приветствует все дипломатические усилия, которые способствуют политическому урегулированию украинского вопроса, и поддерживают Россию и Украину в поиске путем диалога и переговоров политического решения, которое будет отвечать рациональным интересам обеих сторон и способствовать долгосрочной стабильности в Европе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220301/krizis-1775710569.html
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в мире, китай, сша, мид кнр, украина
10:24 04.03.2022 (обновлено: 10:50 04.03.2022)
 
Китай обвинил США в перекладывании ответственности за ситуацию на Украине

МИД КНР: США пытаются уйти от ответственности за Украину и обвиняют Китай в бездействии

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
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ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Обвиняя Китай в бездействии в отношении украинского кризиса, США пытаются уйти от собственной ответственности, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Такой способ снятия с себя ответственности и распространения клеветы является очень лицемерным и подлым", - сказал дипломат, комментируя обвинения США в адрес Китая по его позиции в отношении украинского кризиса.
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По словам Ван Вэньбиня, ложная информация не может скрыть собственную ответственность США, а, напротив, выявляет "истинное намерение США воспользоваться кризисом". "США заявляют о своей приверженности мирному урегулированию кризиса, но помимо оказания военной помощи и усиления военного устрашения, что США сделали для мира?" - добавил он.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай приветствует все дипломатические усилия, которые способствуют политическому урегулированию украинского вопроса, и поддерживают Россию и Украину в поиске путем диалога и переговоров политического решения, которое будет отвечать рациональным интересам обеих сторон и способствовать долгосрочной стабильности в Европе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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