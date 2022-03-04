https://ria.ru/20220304/sputnik-1776427305.html

Запуск "Союза" с британскими спутниками связи отменили

Запуск "Союза" с британскими спутниками связи отменили - РИА Новости, 04.03.2022

Запуск "Союза" с британскими спутниками связи отменили

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал отменить запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:12

2022-03-04T10:12

2022-03-04T10:25

наука

космос - риа наука

россия

великобритания

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772840753_0:273:2047:1424_1920x0_80_0_0_592bb67b898305f46005d13274c3b6d8.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал отменить запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb."В связи с тем, что британское правительство ведет сейчас разнузданную кампанию, продолжает оставаться членом совета директоров компании OneWeb, подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса, вернуть в технический комплекс, космические аппараты разместить в монтажно-испытательном комплексе на консервацию", - сказал он в ходе заседание Госкомиссии для принятия решения начале заправки "Союза-2.1б"Ранее сообщалось, что в связи с обострением ситуации на Украине, запуск британских спутников госкорпорацией Роскосмос оказался под вопросом. 2 марта глава госкорпорации Дмитрий Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях, и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. Еще одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Сроком выполнения условий глава госкорпорации назвал 21.30 4 марта, момент, когда работы по организации пуска будут необратимы.В случае, если условия "Роскосмоса" не будут выполнены, ракета будет снята со старта, а спутники отправлены в монтажно-испытательной корпус. Аппараты будут находиться на космодроме Байконур до разрешения ситуации. По заявлениям "Роскосмоса", в силу форс-мажорных обстоятельств, которые возникли в результате агрессивной политики Запада и санкций, которые применялись в отношении России, деньги за контракт компании OneWeb не вернут.Вечером 2 марта британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb. 3 марта, совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура. Правительство Британии, являющееся акционером компании, в свою очередь, поддержало это решение.

https://ria.ru/20220303/bankrotstvo-1776387598.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, великобритания, роскосмос