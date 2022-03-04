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Наука
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Запуск "Союза" с британскими спутниками связи отменили
Запуск "Союза" с британскими спутниками связи отменили - РИА Новости, 04.03.2022
Запуск "Союза" с британскими спутниками связи отменили
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал отменить запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:12
2022-03-04T10:25
наука
космос - риа наука
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал отменить запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb."В связи с тем, что британское правительство ведет сейчас разнузданную кампанию, продолжает оставаться членом совета директоров компании OneWeb, подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса, вернуть в технический комплекс, космические аппараты разместить в монтажно-испытательном комплексе на консервацию", - сказал он в ходе заседание Госкомиссии для принятия решения начале заправки "Союза-2.1б"Ранее сообщалось, что в связи с обострением ситуации на Украине, запуск британских спутников госкорпорацией Роскосмос оказался под вопросом. 2 марта глава госкорпорации Дмитрий Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях, и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. Еще одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Сроком выполнения условий глава госкорпорации назвал 21.30 4 марта, момент, когда работы по организации пуска будут необратимы.В случае, если условия "Роскосмоса" не будут выполнены, ракета будет снята со старта, а спутники отправлены в монтажно-испытательной корпус. Аппараты будут находиться на космодроме Байконур до разрешения ситуации. По заявлениям "Роскосмоса", в силу форс-мажорных обстоятельств, которые возникли в результате агрессивной политики Запада и санкций, которые применялись в отношении России, деньги за контракт компании OneWeb не вернут.Вечером 2 марта британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb. 3 марта, совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура. Правительство Британии, являющееся акционером компании, в свою очередь, поддержало это решение.
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космос - риа наука, россия, великобритания, роскосмос
10:12 04.03.2022 (обновлено: 10:25 04.03.2022)
 
Запуск "Союза" с британскими спутниками связи отменили

"Роскосмос" отменил запуск "Союза" с британскими спутниками связи OneWeb

© РИА Новости / пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкПуск РН "Союз"
Пуск РН Союз - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал отменить запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb.
"В связи с тем, что британское правительство ведет сейчас разнузданную кампанию, продолжает оставаться членом совета директоров компании OneWeb, подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса, вернуть в технический комплекс, космические аппараты разместить в монтажно-испытательном комплексе на консервацию", - сказал он в ходе заседание Госкомиссии для принятия решения начале заправки "Союза-2.1б"
Ранее сообщалось, что в связи с обострением ситуации на Украине, запуск британских спутников госкорпорацией Роскосмос оказался под вопросом. 2 марта глава госкорпорации Дмитрий Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях, и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. Еще одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Сроком выполнения условий глава госкорпорации назвал 21.30 4 марта, момент, когда работы по организации пуска будут необратимы.
В случае, если условия "Роскосмоса" не будут выполнены, ракета будет снята со старта, а спутники отправлены в монтажно-испытательной корпус. Аппараты будут находиться на космодроме Байконур до разрешения ситуации. По заявлениям "Роскосмоса", в силу форс-мажорных обстоятельств, которые возникли в результате агрессивной политики Запада и санкций, которые применялись в отношении России, деньги за контракт компании OneWeb не вернут.
Вечером 2 марта британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb. 3 марта, совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура. Правительство Британии, являющееся акционером компании, в свою очередь, поддержало это решение.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 23:48
Рогозин: OneWeb обанкротится, если перестанет работать с "Роскосмосом"
 
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