10:12 04.03.2022 (обновлено: 10:25 04.03.2022)
Запуск "Союза" с британскими спутниками связи отменили
"Роскосмос" отменил запуск "Союза" с британскими спутниками связи OneWeb
Пуск РН "Союз". Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал отменить запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb.
"В связи с тем, что британское правительство ведет сейчас разнузданную кампанию, продолжает оставаться членом совета директоров компании OneWeb, подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса, вернуть в технический комплекс, космические аппараты разместить в монтажно-испытательном комплексе на консервацию", - сказал он в ходе заседание Госкомиссии для принятия решения начале заправки "Союза-2.1б"
Ранее сообщалось, что в связи с обострением ситуации на Украине, запуск британских спутников госкорпорацией Роскосмос оказался под вопросом. 2 марта глава госкорпорации Дмитрий Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях, и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. Еще одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Сроком выполнения условий глава госкорпорации назвал 21.30 4 марта, момент, когда работы по организации пуска будут необратимы.
В случае, если условия "Роскосмоса" не будут выполнены, ракета будет снята со старта, а спутники отправлены в монтажно-испытательной корпус. Аппараты будут находиться на космодроме Байконур до разрешения ситуации. По заявлениям "Роскосмоса", в силу форс-мажорных обстоятельств, которые возникли в результате агрессивной политики Запада и санкций, которые применялись в отношении России, деньги за контракт компании OneWeb не вернут.
Вечером 2 марта британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb. 3 марта, совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура. Правительство Британии, являющееся акционером компании, в свою очередь, поддержало это решение.