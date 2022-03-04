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Зимние Паралимпийские игры

Зимние Паралимпийские игры - РИА Новости, 04.03.2022

Зимние Паралимпийские игры

Паралимпийские игры (Paralympic Games) – спортивные соревнования в различных видах программы среди инвалидов, аналог Олимпийских игр. Проводятся раз в четыре... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T02:17

2022-03-04T02:17

2022-03-04T02:17

справки

спорт

паралимпийские игры

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Паралимпийские игры (Paralympic Games) – спортивные соревнования в различных видах программы среди инвалидов, аналог Олимпийских игр. Проводятся раз в четыре года. Паралимпийские игры подразделяются на летние и зимние. Летние игры, начиная с 1988 года, а зимние игры, начиная с 1992 года, проходят на тех же спортивных площадках и сооружениях, что и Олимпийские игры. Зарождение паралимпийского спорта связано с именем нейрохирурга Людвига Гуттмана. На базе Сток-Мандевильского госпиталя в английском городе Эйлсбери он открыл Центр спинномозговой травмы, где в лечебных и восстановительных целях использовались занятия спортом.В 1948 году Людвиг Гуттман организовал первые Сток-Мандевильские соревнования по стрельбе из лука для спортсменов с повреждениями позвоночника. Они начались в один день с церемонией открытия Олимпийских игр 1948 года в Лондоне. В соревнованиях по стрельбе из лука участвовали бывшие военнослужащие – 16 парализованных мужчин и женщин.В 1952 году Гуттман организовал первые международные соревнования с участием голландских и английских ветеранов войны, которые стали предшественниками современных Паралимпийских игр.Последующие годы происходило увеличение как числа участников, так и видов спорта. Игры стали проводиться ежегодно как международный спортивный праздник. В нем принимали участие спортсмены-инвалиды из Норвегии, Нидерландов, ФРГ, Швеции, а затем и других стран. Появилась необходимость в международной организации, координирующей начавшееся паралимпийское движение. Это привело к созданию Международной Сток-Мандевильской федерации, установившей тесные взаимоотношения с Международным олимпийским комитетом.В 1956 году во время проведения Олимпийских игр в Мельбурне она была награждена МОК специальным кубком за воплощение в жизнь олимпийских идеалов гуманизма.В 1959 году Людвиг Гуттман разработал и опубликовал первый в истории регламент проведения соревнований по видам спорта для инвалидов.В 1960 году в Риме (Италия) был учрежден Комитет по международным Сток-Мандевильским играм. Девятые Международные Сток-Мандевильские игры прошли в Риме в этом же году спустя несколько недель после Олимпийских игр. Именно они получили позже статус первых летних Паралимпийских игр.Одним из важнейших событий в развитии спорта инвалидов стала первая Генеральная ассамблея международных спортивных организаций инвалидов, учредившая в 1989 году в Дюссельдорфе (ФРГ) Международный паралимпийский комитет (МПК). В 1994 году МПК принял на себя полную ответственность за проведение Паралимпийских игр.Первые зимние Паралимпийские игры состоялись в 1976 году в Орнсколддсвике (Швеция) с 21 по 28 февраля. В них приняли участие 198 спортсменов (161 мужчина и 37 женщин) из 16 стран. Спортсмены с ампутированными конечностями и нарушением зрения соревновались в горнолыжных дисциплинах и лыжных гонках. Кроме этого проходили показательные выступления в гонках на санях. Была разыграна 141 медаль разного достоинства.В неофициальном командном зачете (здесь и далее – по количеству золотых медалей) первое место заняла сборная Германии (10 золотых медалей, 12 серебряных и шесть бронзовых), на втором месте – сборная Швейцария (10 золотых, одна серебряная и одна бронзовая), на третьем – команда Финляндии (восемь золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей). В 1980 году вторые зимние Паралимпийские игры прошли в Гейло (Норвегия) с 1 по 7 февраля. В играх приняли участие 299 спортсменов (229 мужчин и 70 женщин) из 18 стран. В трех видах спорта – горнолыжном спорте, лыжным гонкам и гонкам на санях – было разыграно 171 медаль. Кроме того, на играх прошли показательные соревнования по санному скоростному спуску.В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная Норвегии (23 золотых, 21 серебряная и 10 бронзовых медалей), на втором месте – сборная Финляндии (16 золотых, семь серебряных и 12 бронзовых медалей), на третьем – Австрия (шесть золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых медалей). В 1984 году Паралимпийские игры были проведены в Инсбруке (Австрия) с 15 по 21 января. Участвовали 419 спортсменов (325 мужчин и 94 женщины) из 21 страны. Спортсмены с церебральным параличом впервые получили право участвовать в зимних играх. В трех видах спорта было разыграно 315 медалей разного достоинства. В качестве демонстрационного был представлен гигантский слалом.В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная Австрии (34 золотых, 19 серебряных и 17 бронзовых медалей), на втором месте – сборная Финляндии (19 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей), на третьем – сборная Норвегии (15 золотых, 13 серебряных, 13 бронзовых медалей). В 1988 году зимние Паралимпийские игры вновь состоялись в Инсбруке (Австрия) с 18 по 25 января. Из-за проблем с Организационным комитетом Калгари (Канада) было невозможно провести Паралимпийские зимние игры в том же месте, что и Олимпийские зимние игры в этом году. В Паралимпиаде в Инсбруке участвовали 377 спортсменов (300 мужчин и 77 женщин) из 22 стран, в том числе из СССР, ставшим дебютантом соревнований. В программу Игр были введены соревнования на сидячих лыжах и биатлон. Было разыграно 279 медалей. В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная Норвегии (25 золотых, 21 серебряная и 14 бронзовых медалей), на втором месте – сборная Австрии (20 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей), на третьем – Германия (девять золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей). В 1992 году зимняя Паралимпиада состоялась в Альбервиле (Франция) с 25 марта по 2 апреля, ее участниками стали 365 спортсменов (288 мужчин и 77 женщин) из 24 стран. Соревнования проводились только по горным лыжам, лыжным гонкам и биатлону. Было разыграно 235 медалей. В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная США (20 золотых, 16 серебряных и девять бронзовых медалей), на втором месте – сборная Германии (12 золотых, 17 серебряных и девять бронзовых медалей), на третьем – объединенная команда республик бывшего СССР (10 золотых, восемь серебряных и три бронзовых медали). В 1994 году зимние Паралимпийские игры состоялись в Лиллехаммере (Норвегия) с 10 по 19 марта. Их участниками стал 469 спортсменов (379 мужчин и 90 женщин) из 31 страны. В программу Паралимпиады был введен следж-хоккей. Всего было разыграно 399 медалей. В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная Норвегии (29 золотых, 22 серебряные и 13 бронзовых медалей), на втором месте – сборная Германии (25 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей), на третьем – сборная США (24 золотых, 12 серебряных и семь бронзовых медалей).В 1998 году Паралимпийские игры впервые прошли на азиатском континенте – в Нагано (Япония) с 5 по 14 марта. Участвовали 562 спортсмена (440 мужчин и 122 женщины) из 31 страны. Конькобежный спорт (гонки на санях) в последний раз был представлен на играх.Спортсмены разыграли 367 медалей. В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная Норвегии (18 золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей), на втором месте – сборная Германии (14 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых медалей), на третьем – сборная США (13 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых медалей).В 2002 году Паралимпийские игры прошли в Солт-Лейк-Сити (США) с 7 по 16 марта. В них приняли участие 415 спортсменов (328 мужчин и 87 женщин) из 36 стран.В программу Игр вошли только четыре вида спорта – биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки и следж-хоккей. Спортсмены разыграли 276 наград разного достоинства. В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная Германии (17 золотых, одна серебряная и 15 бронзовых медалей), на втором месте – сборная США (10 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых медалей), на третьем – сборная Норвегии (10 золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей). В 2006 году в Турине (Италия) с 10 по 19 марта прошли девятые зимние Паралимпийские игры. На Играх дебютировал новый вид спорта – керлинг на колясках. Участниками Паралимпиады стали 474 спортсмена (375 мужчин и 99 женщин) из 38 стран. На этой Паралимпиаде появилась современная паралимпийская эмблема. Логотип составляют расположенные вокруг центральной точки три полусферы красного, синего и зеленого цветов – три агитоса (от латинского agito – "приводить в движение, двигать"). Этот символ отражает роль МПК в объединении спортсменов с инвалидностью, которые своими достижениями вдохновляют и восхищают мир. Три полусферы символизируют разум, тело и дух. Было разыграно 174 медали. Впервые в истории Игр сборная России завоевала первое общекомандное место, заработав 13 золотых, 13 серебряных и семь бронзовых медалей. На втором месте – сборная Германии (восемь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей), на третьем – сборная Украины (семь золотых, девять серебряных и девять бронзовых медалей). В 2010 году зимние Паралимпийские игры состоялись в Ванкувере (Канада) с 12 по 21 марта, их участниками стали 502 спортсмена (381 мужчина и 121 женщина) из 44 стран, они разыграли 192 медали.В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная Германии (13 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей), сборная России стала второй (12 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых медалей), на третьем месте – сборная Канады (10 золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали). В 2014 году зимние Паралимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 16 марта. В Играх принял участие 541 спортсмен (412 мужчин и 129 женщин) из 45 стран. В пяти видах спорта (биатлон, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, лыжные гонки и следж-хоккей) было разыграно 216 медалей разного достоинства.В общекомандном зачете первое место заняла сборная России (30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых медали), второй стала сборная Германии (девять золотых, пять серебряных и одна бронзовая медали), на третьем месте – сборная Канады (семь золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей). В 2018 году зимние Паралимпийские игры прошли в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 18 марта, в них приняли участие 567 спортсменов (433 мужчины и 134 женщины) из 49 стран. Всего была разыграна 241 медаль разного достоинства. В неофициальном общекомандном зачете первое место заняла команда США (13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых наград). Вторыми стали российские спортсмены, которые выступали в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA). Команда выиграла восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых наград. На третьем месте – сборная Канады (восемь золотых, четыре серебряные и 16 бронзовых медалей).В 2022 году зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта. Будет разыграно 78 комплектов наград. Ожидалось, что в Играх примут участие более 700 спортсменов. Однако 3 марта Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, спорт, паралимпийские игры