Шольц: Путин не давал обещаний не проводить спецоперацию на Украине
Канцлер ФРГ Шольц: президент Путин не давал обещаний не проводить спецоперацию на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве он не получал обещаний того, что военная спецоперация на Украине не состоится.
"Я не раскрываю секрета, повторю то, что я сказал сразу же по окончании долгого разговора с президентом Путиным на совместной пресс-конференции. Я дал ясно понять, что такого заявления, что этого не произойдет, не было", - сказал Шольц, отвечая на вопрос ведущей, считает ли канцлер, что президент России его обманул, нарушив якобы данное в ходе переговоров обещание по поводу Украины.
"Заявления о том, что этого не случится, никто не получал", - сказал Шольц.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро 3 марта поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.