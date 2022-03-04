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Аналитик: поддержка IT-сферы привлечет в Россию зарубежных специалистов
Аналитик: поддержка IT-сферы привлечет в Россию зарубежных специалистов - РИА Новости, 04.03.2022
Аналитик: поддержка IT-сферы привлечет в Россию зарубежных специалистов
IT-специалисты массово приезжают в Россию из зарубежных стран, новые меры поддержки IT-сферы при правильном информационном освещении помогут увеличить их поток, РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T04:04
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владимир путин
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. IT-специалисты массово приезжают в Россию из зарубежных стран, новые меры поддержки IT-сферы при правильном информационном освещении помогут увеличить их поток, рассказала РИА Новости президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.В среду президент России Владимир Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам данной сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.Она отметила, что если инициативу будет сопровождать "поддержка и правильное информационное освещение, это может обеспечить серьезный поток (специалистов – ред.), полезный для наших проектов". Ускова также добавила, что подобные условия поспособствуют развитию международной сети отношений.
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владимир путин, россия, михаил мишустин, общество
04:04 04.03.2022
 
Аналитик: поддержка IT-сферы привлечет в Россию зарубежных специалистов

Аналитик Ускова заявила, что поддержка IT-сферы привлечет в Россию зарубежных специалистов

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди за ноутбуками
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди за ноутбуками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. IT-специалисты массово приезжают в Россию из зарубежных стран, новые меры поддержки IT-сферы при правильном информационном освещении помогут увеличить их поток, рассказала РИА Новости президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам данной сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
"К нам массово приезжают специалисты из Китая, учатся у нас, работают, это вполне конкурентные специалисты. К нам приезжают ребята из Латинской Америки, у нас сейчас работает несколько человек из Бразилии, Аргентины, Португалии", - сказала Ускова.
Она отметила, что если инициативу будет сопровождать "поддержка и правильное информационное освещение, это может обеспечить серьезный поток (специалистов – ред.), полезный для наших проектов". Ускова также добавила, что подобные условия поспособствуют развитию международной сети отношений.
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