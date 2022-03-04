https://ria.ru/20220304/sovfed-1776561294.html

Матвиенко назвала дату следующего заседания Совета Федерации

Матвиенко назвала дату следующего заседания Совета Федерации - РИА Новости, 04.03.2022

Матвиенко назвала дату следующего заседания Совета Федерации

На следующем заседании Совфеда 11 марта будет рассмотрен пакет законов по поддержке российской экономики, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:09

2022-03-04T17:09

2022-03-04T17:09

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

политика

экономика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На следующем заседании Совфеда 11 марта будет рассмотрен пакет законов по поддержке российской экономики, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Следующее заседание (Совфеда) состоится 11 марта для рассмотрения пакета законов, направленных на поддержку нашей экономики", - сказала спикер на заседании палаты в пятницу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776546305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, политика, экономика