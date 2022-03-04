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Пленарное заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Пленарное заседание Совета Федерации. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.03.2022
Пленарное заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Совет Федерации проводит внеплановое пленарное заседание. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:00
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Совет Федерации проводит внеплановое пленарное заседание.
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LIVE: Пленарное заседание Совета Федерации
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совет федерации рф, видео
Пленарное заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Совет Федерации проводит внеплановое пленарное заседание.
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15:00 04.03.2022 (обновлено: 15:08 04.03.2022)
 

Пленарное заседание Совета Федерации. Прямая трансляция

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Совет Федерации проводит внеплановое пленарное заседание.
 
Совет Федерации РФ
 
 
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