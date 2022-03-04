https://ria.ru/20220304/sovfed-1776487845.html
Пленарное заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Пленарное заседание Совета Федерации. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.03.2022
Пленарное заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Совет Федерации проводит внеплановое пленарное заседание. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:00
2022-03-04T15:00
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совет федерации рф
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Совет Федерации проводит внеплановое пленарное заседание.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пленарное заседание Совета Федерации
LIVE: Пленарное заседание Совета Федерации
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, видео
Пленарное заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Совет Федерации проводит внеплановое пленарное заседание.
2022-03-04T15:00
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PT69M50S
15:00 04.03.2022 (обновлено: 15:08 04.03.2022)
Пленарное заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Совет Федерации проводит внеплановое пленарное заседание.