https://ria.ru/20220304/sovet-1776621404.html

МИД назвал решение приостановить работу России в СГБМ враждебным

МИД назвал решение приостановить работу России в СГБМ враждебным - РИА Новости, 04.03.2022

МИД назвал решение приостановить работу России в СГБМ враждебным

Москва рассматривает решение Запада приостановить работу России в Совете государств Балтийского моря в связи с ситуацией на Украине как враждебный шаг, заявила... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:53

2022-03-04T22:53

2022-03-04T22:53

россия

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва рассматривает решение Запада приостановить работу России в Совете государств Балтийского моря в связи с ситуацией на Украине как враждебный шаг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Рассматриваем этот демарш как враждебный шаг, идущий вразрез с духом балтийского сотрудничества и юридическими основами работы Совета. На протяжении 30 лет Совет надежно служил делу развития практического взаимодействия на Балтике, демонстрируя стойкий иммунитет к колебаниям политической конъюнктуры. Подписанты этой бумажки полностью перечеркнули все совместно наработанное и грубо попрали принцип консенсуса при принятии любых решений в СГБМ, зафиксированный в его уставных документах", - говорится в ее заявлении в канале МИД в Telegram.

https://ria.ru/20220304/sovet-1776541667.html

россия

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, мария захарова