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https://ria.ru/20220304/sovet-1776621404.html
МИД назвал решение приостановить работу России в СГБМ враждебным
МИД назвал решение приостановить работу России в СГБМ враждебным - РИА Новости, 04.03.2022
МИД назвал решение приостановить работу России в СГБМ враждебным
Москва рассматривает решение Запада приостановить работу России в Совете государств Балтийского моря в связи с ситуацией на Украине как враждебный шаг, заявила... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:53
2022-03-04T22:53
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва рассматривает решение Запада приостановить работу России в Совете государств Балтийского моря в связи с ситуацией на Украине как враждебный шаг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Рассматриваем этот демарш как враждебный шаг, идущий вразрез с духом балтийского сотрудничества и юридическими основами работы Совета. На протяжении 30 лет Совет надежно служил делу развития практического взаимодействия на Балтике, демонстрируя стойкий иммунитет к колебаниям политической конъюнктуры. Подписанты этой бумажки полностью перечеркнули все совместно наработанное и грубо попрали принцип консенсуса при принятии любых решений в СГБМ, зафиксированный в его уставных документах", - говорится в ее заявлении в канале МИД в Telegram.
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россия, в мире, мария захарова
22:53 04.03.2022
 
МИД назвал решение приостановить работу России в СГБМ враждебным

Захарова назвала решение приостановить работу России в СГБМ враждебным

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва рассматривает решение Запада приостановить работу России в Совете государств Балтийского моря в связи с ситуацией на Украине как враждебный шаг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассматриваем этот демарш как враждебный шаг, идущий вразрез с духом балтийского сотрудничества и юридическими основами работы Совета. На протяжении 30 лет Совет надежно служил делу развития практического взаимодействия на Балтике, демонстрируя стойкий иммунитет к колебаниям политической конъюнктуры. Подписанты этой бумажки полностью перечеркнули все совместно наработанное и грубо попрали принцип консенсуса при принятии любых решений в СГБМ, зафиксированный в его уставных документах", - говорится в ее заявлении в канале МИД в Telegram.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:01
МИД назвал решение Арктического совета приостановить работу нерациональным
 
РоссияВ миреМария Захарова
 
 
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