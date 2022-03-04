https://ria.ru/20220304/sovet-1776621404.html
МИД назвал решение приостановить работу России в СГБМ враждебным
МИД назвал решение приостановить работу России в СГБМ враждебным - РИА Новости, 04.03.2022
МИД назвал решение приостановить работу России в СГБМ враждебным
Москва рассматривает решение Запада приостановить работу России в Совете государств Балтийского моря в связи с ситуацией на Украине как враждебный шаг, заявила... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:53
2022-03-04T22:53
2022-03-04T22:53
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва рассматривает решение Запада приостановить работу России в Совете государств Балтийского моря в связи с ситуацией на Украине как враждебный шаг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Рассматриваем этот демарш как враждебный шаг, идущий вразрез с духом балтийского сотрудничества и юридическими основами работы Совета. На протяжении 30 лет Совет надежно служил делу развития практического взаимодействия на Балтике, демонстрируя стойкий иммунитет к колебаниям политической конъюнктуры. Подписанты этой бумажки полностью перечеркнули все совместно наработанное и грубо попрали принцип консенсуса при принятии любых решений в СГБМ, зафиксированный в его уставных документах", - говорится в ее заявлении в канале МИД в Telegram.
https://ria.ru/20220304/sovet-1776541667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, мария захарова
МИД назвал решение приостановить работу России в СГБМ враждебным
Захарова назвала решение приостановить работу России в СГБМ враждебным