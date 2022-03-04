https://ria.ru/20220304/sovet-1776541667.html

МИД назвал решение Арктического совета приостановить работу нерациональным

МИД назвал решение Арктического совета приостановить работу нерациональным - РИА Новости, 04.03.2022

МИД назвал решение Арктического совета приостановить работу нерациональным

Москва считает решение западных стран, входящих в Арктический совет, приостановить свою работу в организации из-за ситуации на Украине политизированным и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:01

2022-03-04T16:01

2022-03-04T16:22

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

арктический совет

россия

в мире

норвегия

финляндия

сша

канада

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва считает решение западных стран, входящих в Арктический совет, приостановить свою работу в организации из-за ситуации на Украине политизированным и нерациональным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне западные страны, входящие в состав Арктического совета, сообщили об отказе направлять своих представителей на его официальные мероприятия, а также о временной приостановке своего участия в деятельности рабочих органов этой организации в связи с ситуацией на Украине, где РФ с 24 февраля проводит военную операцию."Такое политизированное и явно нерациональное заявление затрудняет совместную работу в рамках Совета по развитию регионального сотрудничества в интересах всех жителей Арктики, включая коренные народы, обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, адаптации жизнедеятельности к изменению климата, реализации программ по изучению и защите окружающей среды, а также совместных действий в области сохранения биоразнообразия", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства."Это направление международного сотрудничества никогда не являлось заложником геополитической конъюнктуры. Получается, что стремление ряда стран "наказать" Россию обернется серьезными издержками для совместного поиска оптимальных решений актуальных арктических проблем", - подчеркнула Захарова.Россия надеется, что партнеры по Арктическому совету проявят здравый смысл и вернутся к конструктивному взаимодействию в рамках организации, указала она."Со своей стороны продолжим последовательную работу по реализации комплексной программы российского председательства в Арктическом совете на период 2021-2023 гг. с целью обеспечения устойчивого развития Арктики при сбалансированном сочетании социального, экономического и экологического измерений, что объективно отвечает интересам всего региона", - добавила она.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.

https://ria.ru/20220303/lavrov-1776251518.html

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776486558.html

россия

норвегия

финляндия

сша

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктический совет, россия, в мире, норвегия, финляндия, сша, канада