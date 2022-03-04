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Деятельность России в Совете государств Балтийского моря приостановили
Деятельность России в Совете государств Балтийского моря приостановили - РИА Новости, 04.03.2022
Деятельность России в Совете государств Балтийского моря приостановили
Деятельность России в Совете государств Балтийского моря приостанавливается из-за ситуации вокруг Украины, следует из коллективного заявления стран-участниц... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:01
2022-03-04T13:12
в мире
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Деятельность России в Совете государств Балтийского моря приостанавливается из-за ситуации вокруг Украины, следует из коллективного заявления стран-участниц организации."Мы, министры иностранных дел и Верховный представитель (ЕС - ред.), решительно осуждаем вооруженную агрессию России против Украины. Ничто не сможет оправдать незаконное применение Россией силы... Мы не видим возможности продолжения нашего сотрудничества, как это предполагают рамки Совета, с Российской Федерацией. В нынешних обстоятельствах Россия не должна пользоваться преимуществами и принимать участие в любом виде сотрудничества под руководством СГБМ. Мы обеспечим отстранение России от заседаний, работы и проектов СГБМ и его рабочих органов до тех пор, пока сотрудничество на основе основополагающих принципов международного права не станет снова возможным", - говорится в общем заявлении, опубликованном МИД Латвии.Отдельно в заявлении отмечается, что деятельность Белоруссии как государства-наблюдателя Совета государств Балтийского моря также приостановлена. В качестве причины такого шага называется "причастность" республики к "российской агрессии в отношении Украины".Ранее МИД РФ заявил, что раскручивание антироссийской истерии и политизация работы Совета государств Балтийского моря, как и других форматов регионального взаимодействия на Севере, – это путь в никуда. МИД выступил с реакцией после появления того как норвежское председательство в СГБМ распространило заявление о "невозможности продолжения честного и доверительного сотрудничества" на Балтике ввиду "неспровоцированного военного нападения России на Украину" и отменило запланированное на 28 февраля заседание Комитета старших должностных лиц СГБМ (основной рабочий орган Совета).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776473549.html
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в мире, россия, латвия, украина
13:01 04.03.2022 (обновлено: 13:12 04.03.2022)
 
Деятельность России в Совете государств Балтийского моря приостановили

Деятельность России в Совете государств Балтийского моря приостановили из-за Украины

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Латвии у здания МИД России
Автомобиль посольства Латвии у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Латвии у здания МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Деятельность России в Совете государств Балтийского моря приостанавливается из-за ситуации вокруг Украины, следует из коллективного заявления стран-участниц организации.
"Мы, министры иностранных дел и Верховный представитель (ЕС - ред.), решительно осуждаем вооруженную агрессию России против Украины. Ничто не сможет оправдать незаконное применение Россией силы... Мы не видим возможности продолжения нашего сотрудничества, как это предполагают рамки Совета, с Российской Федерацией. В нынешних обстоятельствах Россия не должна пользоваться преимуществами и принимать участие в любом виде сотрудничества под руководством СГБМ. Мы обеспечим отстранение России от заседаний, работы и проектов СГБМ и его рабочих органов до тех пор, пока сотрудничество на основе основополагающих принципов международного права не станет снова возможным", - говорится в общем заявлении, опубликованном МИД Латвии.
Отдельно в заявлении отмечается, что деятельность Белоруссии как государства-наблюдателя Совета государств Балтийского моря также приостановлена. В качестве причины такого шага называется "причастность" республики к "российской агрессии в отношении Украины".
Ранее МИД РФ заявил, что раскручивание антироссийской истерии и политизация работы Совета государств Балтийского моря, как и других форматов регионального взаимодействия на Севере, – это путь в никуда. МИД выступил с реакцией после появления того как норвежское председательство в СГБМ распространило заявление о "невозможности продолжения честного и доверительного сотрудничества" на Балтике ввиду "неспровоцированного военного нападения России на Украину" и отменило запланированное на 28 февраля заседание Комитета старших должностных лиц СГБМ (основной рабочий орган Совета).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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