https://ria.ru/20220304/shyussel-1776501851.html

Шюссель вышел из совета директоров "Лукойла"

Шюссель вышел из совета директоров "Лукойла" - РИА Новости, 04.03.2022

Шюссель вышел из совета директоров "Лукойла"

Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель завершает свою деятельность в "Лукойле", передает в пятницу австрийская телерадиокорпорация ORF. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:20

2022-03-04T14:20

2022-03-04T14:20

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нефть

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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель завершает свою деятельность в "Лукойле", передает в пятницу австрийская телерадиокорпорация ORF."Экс-канцлер Шюссель завершает деятельность в нефтяном концерне "Лукойл", - говорится в сообщении ORF в Twitter.Шюссель входил в совет директоров российской компании.

https://ria.ru/20220303/shreder-1776339768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, лукойл, россия, австрия, в мире, нефть