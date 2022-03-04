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Шюссель вышел из совета директоров "Лукойла"
Шюссель вышел из совета директоров "Лукойла" - РИА Новости, 04.03.2022
Шюссель вышел из совета директоров "Лукойла"
Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель завершает свою деятельность в "Лукойле", передает в пятницу австрийская телерадиокорпорация ORF. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:20
2022-03-04T14:20
экономика
лукойл
россия
австрия
в мире
нефть
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель завершает свою деятельность в "Лукойле", передает в пятницу австрийская телерадиокорпорация ORF."Экс-канцлер Шюссель завершает деятельность в нефтяном концерне "Лукойл", - говорится в сообщении ORF в Twitter.Шюссель входил в совет директоров российской компании.
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экономика, лукойл, россия, австрия, в мире, нефть
14:20 04.03.2022
 
Шюссель вышел из совета директоров "Лукойла"

Экс-канцлер Австрии Шюссель вышел из совета директоров нефтяного концерна "Лукойл"

© РИА Новости / Антон ДенисовЭкс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель
Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель завершает свою деятельность в "Лукойле", передает в пятницу австрийская телерадиокорпорация ORF.
"Экс-канцлер Шюссель завершает деятельность в нефтяном концерне "Лукойл", - говорится в сообщении ORF в Twitter.
Шюссель входил в совет директоров российской компании.
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