https://ria.ru/20220304/shyussel-1776501851.html
Шюссель вышел из совета директоров "Лукойла"
Шюссель вышел из совета директоров "Лукойла" - РИА Новости, 04.03.2022
Шюссель вышел из совета директоров "Лукойла"
Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель завершает свою деятельность в "Лукойле", передает в пятницу австрийская телерадиокорпорация ORF. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:20
2022-03-04T14:20
2022-03-04T14:20
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нефть
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель завершает свою деятельность в "Лукойле", передает в пятницу австрийская телерадиокорпорация ORF."Экс-канцлер Шюссель завершает деятельность в нефтяном концерне "Лукойл", - говорится в сообщении ORF в Twitter.Шюссель входил в совет директоров российской компании.
https://ria.ru/20220303/shreder-1776339768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, лукойл, россия, австрия, в мире, нефть
Шюссель вышел из совета директоров "Лукойла"
Экс-канцлер Австрии Шюссель вышел из совета директоров нефтяного концерна "Лукойл"