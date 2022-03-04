https://ria.ru/20220304/shveytsariya-1776558474.html

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России - РИА Новости, 04.03.2022

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России

Швейцария присоединяется к санкциям Евросоюза против России из-за операции по демилитаризации Украины, в частности, запрещает связанные с активами Центробанка... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:58

2022-03-04T16:58

2022-03-04T17:27

санкции в отношении россии

экономика

владимир путин

россия

швейцария

swift

санкции

евросоюз

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ЦЮРИХ, 4 мар - РИА Новости. Швейцария присоединяется к санкциям Евросоюза против России из-за операции по демилитаризации Украины, в частности, запрещает связанные с активами Центробанка РФ операции, говорится в заявлении правительства страны, опубликованном в пятницу."Четвертого марта Федеральный совет (правительство – ред.) одобрил полный пересмотр постановления о мерах, связанных с ситуацией на Украине, тем самым приняв дополнительные пакеты санкций Европейского союза против России. Недавно принятые меры касаются, в частности, определенных товаров и финансовых услуг. Санкционный список Швейцарии был соответствующим образом расширен", - говорится в заявлении."Экспорт всех предметов двойного назначения в Россию теперь запрещен, независимо от их конечного назначения или конечного пользователя. Кроме того, запрещен экспорт товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому совершенствованию России или развитию сектора обороны и безопасности. В этом контексте также запрещается предоставлять техническую помощь, брокерские услуги или финансирование", - говорится в заявлении правительства Швейцарии.Как отмечается, больше не разрешен "экспорт в Россию определенных товаров и услуг в нефтяном секторе". Власти страны запретили экспорт в РФ определенных товаров и технологий, которые могут быть использованы в авиации и космической промышленности.Как отмечается, предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли с Россией или инвестиций в нее запрещено."Операции с Центральным банком России также больше не разрешены. Кроме того, Федеральный совет принял решение ввести санкции в финансовом секторе, которые ЕС принял 1 марта, с теми же исключениями. В частности, это касается SWIFT, международной системы обмена сообщениями для финансовых транзакций", - добавили в правительстве.Ранее Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.Меры вступают в силу 4 марта в 20.00 по мск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776550340.html

https://ria.ru/20220304/banki-1776562262.html

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776523118.html

россия

швейцария

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, россия, швейцария, swift, санкции, евросоюз, в мире, украина