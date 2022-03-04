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Биография Георгия Штиля

Биография Георгия Штиля - РИА Новости, 04.03.2022

Биография Георгия Штиля

Народный артист России Георгий Антонович Штиль родился 4 марта 1932 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в польско-немецкой семье. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T02:16

2022-03-04T02:16

2022-03-04T02:16

справки

георгий штиль

санкт-петербург

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Народный артист России Георгий Антонович Штиль родился 4 марта 1932 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в польско-немецкой семье.Окончил восемь классов в ленинградском лицее имени Пушкина.Проходил военную службу в Калининграде в войсках ВВС, там впервые вышел на сцену, выступал в Доме офицеров, читал рассказы, басни.После службы доучивался в физкультурном техникуме, параллельно занимался самодеятельностью в Доме культуры. Затем будущий артист уехал в Москву, где поступил в школу-студию МХАТ, однако вернулся в Ленинград.В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского (курс Елизаветы Тиме).С того же года – актер Ленинградского академического Большого драматического театра имени М. Горького (ныне – Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, БДТ), где служит по настоящее время.Дебютировал в спектакле "Моя старшая сестра" по пьесе Александра Володина в роли поступающего в студию.Сыграл на сцене театра десятки ролей, был занят в спектаклях "Снежная королева" Евгения Шварца (Принц Клаус), "Горе от ума" Александра Грибоедова (Гость), "Три сестры" Антона Чехова (Роде), "Гибель эскадры" Александра Корнейчука (Паллада), "Мещане" Максима Горького (Доктор), "Король Генрих IV" Уильяма Шекспира (Пето), "Пиквикский клуб" Чарльза Диккенса (Джо), "Наш городок" Торнтона Уайлдера (Ньюсем), "Дон Карлос, инфант испанский" Фридриха Шиллера (Герцог Медина Сидония, адмирал) и многих других.В настоящее время задействован в спектаклях "Что делать" по мотивам романа Николая Чернышевского (Павел Розальский), "Война и мир Толстого" по мотивам романа Льва Толстого "Война и мир" (Митенька; Алпатыч), "Губернатор" по рассказу Леонида Андреева (рабочий Егор), "Люксембургский сад" по пьесе Александра и Льва Шаргородских "Второй закон Джаги-Янкелевича" (Янкелевич), "Алиса" Андрея Могучего, Сергея Носова и Светланы Щагиной (Додо).Также артист играл в спектакле "Операция "Развод", поставленном Театром Эстрады имени Аркадия Райкина.В 1959 году дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль солдата в картине "Молодость офицера". Затем были роли пилота вертолета в фантастическом фильме "Барьер неизвестности" (1961) и слуги в мелодраме "Крепостная актриса" (1963).В 1967 году актер сыграл большую роль лейтенанта Ромадина в военной мелодраме "Женя, Женечка и "катюша" режиссера Владимира Мотыля.В 1975 году артист запомнился зрителям по главной роли Лешего в музыкальной сказке "Новогодние приключения Маши и Вити".Позже он снялся в лентах "Сибириада" (1978), "Шла собака по роялю"(1978), "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Будьте моим мужем" (1981), "Опасный возраст" (1981), "Остров сокровищ" (1982), "Сказка про влюбленного маляра" (1987), "Хмель" (1991), "Хочу в тюрьму" (1998) и др. Много снимался в сериалах, фильма-спектаклях. В 2005 году Георгий Штиль исполнил роль заведующего буфетом Сокова в картине режиссера Владимира Бортко "Мастер и Маргарита".Одна из последних киноролей артиста – в первой части трилогии режиссера Игоря Зайцева "Бендер: Начало" (2021), где Штиль сыграл Фукса. Всего в фильмографии Штиля – свыше 150 ролей в различных кино- и телепроектах. Помимо работы в кино и театре, артист занимался дубляжом. Озвучивал картины "Впервые замужем" (1979), "Тростинка на ветру" (1980), "Вердикт" (США, 1982), "Выстрел в лесу" (1983), "История солдата" (1984), "Мастер и Маргарита" (2005) и др.В 2016 году вышла книга артиста "У меня все роли – главные!".Георгий Штиль – Народный артист РФ (2001). Награжден медалью Пушкина (2004), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), орденом Почета (2022).Лауреат театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" (2013), лауреат премии "Признание" (2017). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, георгий штиль, санкт-петербург