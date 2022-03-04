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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20220304/shtab-1776546202.html
В Рязанской области создали штаб по реализации мер поддержки экономики
В Рязанской области создали штаб по реализации мер поддержки экономики - РИА Новости, 04.03.2022
В Рязанской области создали штаб по реализации мер поддержки экономики
Штаб по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности создан в Рязанской области, возглавил его губернатор Николай Любимов, сообщает... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:22
2022-03-04T16:27
экономика
николай любимов
россия
рязанская область
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Штаб по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности создан в Рязанской области, возглавил его губернатор Николай Любимов, сообщает правительство региона."Губернатор Николай Любимов провел первое заседание регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности, который был создан в Рязанской области 2 марта", - говорится в сообщении.По мнению губернатора, в Госдуму РФ направлен пакет законопроектов, который содержит дополнительные социально-экономические меры поддержки людей и бизнеса и "позволит оказать важную антикризисную помощь и минимизировать возможные последствия санкций"."Решение президента России о принятии пакета антикризисных законопроектов является очень важным и своевременным. Наша задача сейчас на региональном уровне сделать все необходимое для того, чтобы эту дополнительную поддержку как можно быстрее получили все те, кому она адресована. Это граждане, крупные предприятия, малый и средний бизнес. Самое главное сейчас – позаботиться о людях, о сохранении рабочих мест, заработной платы. Экономика развития, бюджет развития Рязанской области, поддержка предприятий реального сектора – всё это сохраняется и будет только усиливаться. Никакие инвестиционные проекты не должны останавливаться, а наоборот, еще больше поддерживаться, чтобы продолжать двигаться вперед", - отметил Любимов.Он заявил о необходимости разработки и внедрения ряда дополнительных региональных мер стабилизации. В качестве первых шагов глава региона предложил расширить программы финансирования Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области в части предоставления займов на пополнение оборотных средств. Рязанскому областному фонду поддержки малого предпринимательства - разработать дополнительные продукты льготных займов. По словам главы региона, данные инструменты уже отработаны в период пандемии, поэтому для их запуска не требуется существенных временных затрат."Докапитализация фондов позволит на максимально льготных условиях предоставить до полумиллиарда рублей нашим предпринимателям, в том числе промышленным предприятиям. Для них это будет реальной, важной и очень нужной поддержкой сейчас. Совместно с депутатами облдумы будем оперативно принимать необходимые изменения в региональное законодательство", – подчеркнул губернатор.Для сдерживания цен на социально значимые товары в области продолжает действовать оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка. На его заседании 2 марта представители крупных торговых сетей выразили согласие сформировать перечень товарных позиций, по которым будут применяться минимальные торговые наценки, добавил Любимов.Глава региона поручил оперативно подготовить предложения в разрабатываемый план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Рязанской области в условиях внешнего санкционного давления, министерству экономического развития региона - обобщить материалы и представить для размещения в федеральном Информационном центре по мониторингу ситуации. Губернатор отметил, что работа по формированию мер поддержки, плана первоочередных действий должна вестись с обязательным и максимальным вовлечением бизнес-сообщества, региональных деловых объединений."Несмотря ни на что всем сейчас нужно работать максимально четко, в полную силу, целеустремленно, системно, добиваясь нужных нашей экономике и жителям региона результатов. Все стратегические цели и планы остаются в силе", – подытожил Любимов.
https://ria.ru/20220216/lyubimov-1773188821.html
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экономика, николай любимов, россия, рязанская область
16:22 04.03.2022 (обновлено: 16:27 04.03.2022)
 
В Рязанской области создали штаб по реализации мер поддержки экономики

Штаб по реализации мер поддержки стабильности экономики создан в Рязанской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Штаб по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности создан в Рязанской области, возглавил его губернатор Николай Любимов, сообщает правительство региона.
"Губернатор Николай Любимов провел первое заседание регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности, который был создан в Рязанской области 2 марта", - говорится в сообщении.
По мнению губернатора, в Госдуму РФ направлен пакет законопроектов, который содержит дополнительные социально-экономические меры поддержки людей и бизнеса и "позволит оказать важную антикризисную помощь и минимизировать возможные последствия санкций".
"Решение президента России о принятии пакета антикризисных законопроектов является очень важным и своевременным. Наша задача сейчас на региональном уровне сделать все необходимое для того, чтобы эту дополнительную поддержку как можно быстрее получили все те, кому она адресована. Это граждане, крупные предприятия, малый и средний бизнес. Самое главное сейчас – позаботиться о людях, о сохранении рабочих мест, заработной платы. Экономика развития, бюджет развития Рязанской области, поддержка предприятий реального сектора – всё это сохраняется и будет только усиливаться. Никакие инвестиционные проекты не должны останавливаться, а наоборот, еще больше поддерживаться, чтобы продолжать двигаться вперед", - отметил Любимов.
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Он заявил о необходимости разработки и внедрения ряда дополнительных региональных мер стабилизации. В качестве первых шагов глава региона предложил расширить программы финансирования Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области в части предоставления займов на пополнение оборотных средств. Рязанскому областному фонду поддержки малого предпринимательства - разработать дополнительные продукты льготных займов. По словам главы региона, данные инструменты уже отработаны в период пандемии, поэтому для их запуска не требуется существенных временных затрат.
"Докапитализация фондов позволит на максимально льготных условиях предоставить до полумиллиарда рублей нашим предпринимателям, в том числе промышленным предприятиям. Для них это будет реальной, важной и очень нужной поддержкой сейчас. Совместно с депутатами облдумы будем оперативно принимать необходимые изменения в региональное законодательство", – подчеркнул губернатор.
Для сдерживания цен на социально значимые товары в области продолжает действовать оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка. На его заседании 2 марта представители крупных торговых сетей выразили согласие сформировать перечень товарных позиций, по которым будут применяться минимальные торговые наценки, добавил Любимов.
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Глава региона поручил оперативно подготовить предложения в разрабатываемый план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Рязанской области в условиях внешнего санкционного давления, министерству экономического развития региона - обобщить материалы и представить для размещения в федеральном Информационном центре по мониторингу ситуации. Губернатор отметил, что работа по формированию мер поддержки, плана первоочередных действий должна вестись с обязательным и максимальным вовлечением бизнес-сообщества, региональных деловых объединений.
"Несмотря ни на что всем сейчас нужно работать максимально четко, в полную силу, целеустремленно, системно, добиваясь нужных нашей экономике и жителям региона результатов. Все стратегические цели и планы остаются в силе", – подытожил Любимов.

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