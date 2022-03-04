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Кравцов заявил, что угроз безопасности школ нет
Кравцов заявил, что угроз безопасности школ нет - РИА Новости, 04.03.2022
Кравцов заявил, что угроз безопасности школ нет
Угроз безопасности российских школ нет, но если они возникнут, то возможен переход на дистанционный режим обучения, заявил журналистам министр просвещения... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:26
2022-03-04T14:26
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Угроз безопасности российских школ нет, но если они возникнут, то возможен переход на дистанционный режим обучения, заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов."Никаких угроз (безопасности школ – ред.) нет. В абсолютно нормальном режиме идет учебный процесс… Если мы видим угрозы безопасности здоровью (школьников – ред.), то мы можем вводить дистанционное обучение, но традиционное обучение для нас приоритет. При любой ситуации, если необходимо, переводят на домашнее обучение. Но как ситуация меняется – мы возвращаемся к традиционному обучению", - сказал Кравцов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. О готовности принять людей из Донбасса объявили многие российские регионы.
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донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов
14:26 04.03.2022
 
Кравцов заявил, что угроз безопасности школ нет

Министр просвещения Кравцов: никаких угроз безопасности российских школ нет

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрок в средней школе
Урок в средней школе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Урок в средней школе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Угроз безопасности российских школ нет, но если они возникнут, то возможен переход на дистанционный режим обучения, заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.
"Никаких угроз (безопасности школ – ред.) нет. В абсолютно нормальном режиме идет учебный процесс… Если мы видим угрозы безопасности здоровью (школьников – ред.), то мы можем вводить дистанционное обучение, но традиционное обучение для нас приоритет. При любой ситуации, если необходимо, переводят на домашнее обучение. Но как ситуация меняется – мы возвращаемся к традиционному обучению", - сказал Кравцов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. О готовности принять людей из Донбасса объявили многие российские регионы.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 16:18
В Минпросвещения рассказали о системе мониторинга питания в школах
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей Кравцов
 
 
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