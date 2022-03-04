Кравцов заявил, что угроз безопасности школ нет
Министр просвещения Кравцов: никаких угроз безопасности российских школ нет
Урок в средней школе
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Угроз безопасности российских школ нет, но если они возникнут, то возможен переход на дистанционный режим обучения, заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.
"Никаких угроз (безопасности школ – ред.) нет. В абсолютно нормальном режиме идет учебный процесс… Если мы видим угрозы безопасности здоровью (школьников – ред.), то мы можем вводить дистанционное обучение, но традиционное обучение для нас приоритет. При любой ситуации, если необходимо, переводят на домашнее обучение. Но как ситуация меняется – мы возвращаемся к традиционному обучению", - сказал Кравцов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. О готовности принять людей из Донбасса объявили многие российские регионы.