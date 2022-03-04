https://ria.ru/20220304/shkoly-1776504419.html

Кравцов заявил, что угроз безопасности школ нет

Кравцов заявил, что угроз безопасности школ нет - РИА Новости, 04.03.2022

Кравцов заявил, что угроз безопасности школ нет

Угроз безопасности российских школ нет, но если они возникнут, то возможен переход на дистанционный режим обучения, заявил журналистам министр просвещения... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:26

2022-03-04T14:26

2022-03-04T14:26

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49735/51/497355155_0:132:3087:1868_1920x0_80_0_0_87c33aa1febe01bab79a4270a1ddd202.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Угроз безопасности российских школ нет, но если они возникнут, то возможен переход на дистанционный режим обучения, заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов."Никаких угроз (безопасности школ – ред.) нет. В абсолютно нормальном режиме идет учебный процесс… Если мы видим угрозы безопасности здоровью (школьников – ред.), то мы можем вводить дистанционное обучение, но традиционное обучение для нас приоритет. При любой ситуации, если необходимо, переводят на домашнее обучение. Но как ситуация меняется – мы возвращаемся к традиционному обучению", - сказал Кравцов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. О готовности принять людей из Донбасса объявили многие российские регионы.

https://sn.ria.ru/20220301/shkola-1775863552.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов