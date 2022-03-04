https://ria.ru/20220304/sheshel-1776503976.html

Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России

Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России - РИА Новости, 04.03.2022

Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России

Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель направил письмо поддержки президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу в связи с операцией по... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:26

2022-03-04T14:26

2022-03-04T14:26

сергей лавров

дмитрий песков

владимир путин

россия

сербия

киев

вооруженные силы рф

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149111/30/1491113055_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_674f7beeac0b385097b3b954868f7020.jpg

БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель направил письмо поддержки президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу в связи с операцией по демилитаризации Украины и заверил, что Сербия не поддержит санкции Запада в отношении России.В тексте отмечена последовательная поддержка Москвой Белграда по вопросу Косово и Метохии, последние события на Украине названы "отпором побеждающей в мире логике силы и политического шантажа"."Мы как искренние патриоты и русофилы и сторонники всего, что вы делаете, понимаем, что специальная военная операция РФ была вызвана потребностью в защите русского народа. Мы понимаем, что вы в этой борьбе, в которой мы вам желаем скорой и результативной победы, не руководствуетесь насилием, местью или ненавистью, но вынуждены силой завоевать правду и свободу для своего народа", - указал сербский политик.По его мнению, современная Россия построена на "идеях любви к Отечеству и соборного единства и солидарности объединенного русского народа"."Мы уверены, что будущее Сербии и сербского народа – в военном и экономическом союзе с РФ, потому что только так можем защитить сербскую землю и сербское небо, энергетическую надежность и экономическое благополучие в интересах России и Сербии. Наша позиция – Сербия ни при каких условиях не смеет поддаться давлению и присоединиться к западным санкциям против братской России. Уверены, что так и будет", - подчеркнул Шешель.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220302/vuchich-1776143330.html

https://ria.ru/20220301/airserbia-1775876896.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776375720.html

россия

сербия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, россия, сербия, киев, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии