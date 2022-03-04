Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России
Лидер СРП Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России
Воислав Шешель. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель направил письмо поддержки президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу в связи с операцией по демилитаризации Украины и заверил, что Сербия не поддержит санкции Запада в отношении России.
"СРП и я лично хотим выразить поддержку всех наших членов и сторонников, как и всего сербского народа вашей решимости и силе в защите русского народа. Искренне и от всего сердца приветствуем ваше решение о признании ДНР и ЛНР. Россия защитила свой народ в Донецке и Луганске и поддержала борьбу за свободу непоколебимого русского народа в этих республиках", - говорится в письме, отправленном Шешелем РИА Новости.
"Мы как искренние патриоты и русофилы и сторонники всего, что вы делаете, понимаем, что специальная военная операция РФ была вызвана потребностью в защите русского народа. Мы понимаем, что вы в этой борьбе, в которой мы вам желаем скорой и результативной победы, не руководствуетесь насилием, местью или ненавистью, но вынуждены силой завоевать правду и свободу для своего народа", - указал сербский политик.
По его мнению, современная Россия построена на "идеях любви к Отечеству и соборного единства и солидарности объединенного русского народа".
"Мы уверены, что будущее Сербии и сербского народа – в военном и экономическом союзе с РФ, потому что только так можем защитить сербскую землю и сербское небо, энергетическую надежность и экономическое благополучие в интересах России и Сербии. Наша позиция – Сербия ни при каких условиях не смеет поддаться давлению и присоединиться к западным санкциям против братской России. Уверены, что так и будет", - подчеркнул Шешель.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.