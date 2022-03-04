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https://ria.ru/20220304/sheshel-1776503976.html
Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России
Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России - РИА Новости, 04.03.2022
Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России
Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель направил письмо поддержки президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу в связи с операцией по... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:26
2022-03-04T14:26
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
россия
сербия
киев
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель направил письмо поддержки президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу в связи с операцией по демилитаризации Украины и заверил, что Сербия не поддержит санкции Запада в отношении России.В тексте отмечена последовательная поддержка Москвой Белграда по вопросу Косово и Метохии, последние события на Украине названы "отпором побеждающей в мире логике силы и политического шантажа"."Мы как искренние патриоты и русофилы и сторонники всего, что вы делаете, понимаем, что специальная военная операция РФ была вызвана потребностью в защите русского народа. Мы понимаем, что вы в этой борьбе, в которой мы вам желаем скорой и результативной победы, не руководствуетесь насилием, местью или ненавистью, но вынуждены силой завоевать правду и свободу для своего народа", - указал сербский политик.По его мнению, современная Россия построена на "идеях любви к Отечеству и соборного единства и солидарности объединенного русского народа"."Мы уверены, что будущее Сербии и сербского народа – в военном и экономическом союзе с РФ, потому что только так можем защитить сербскую землю и сербское небо, энергетическую надежность и экономическое благополучие в интересах России и Сербии. Наша позиция – Сербия ни при каких условиях не смеет поддаться давлению и присоединиться к западным санкциям против братской России. Уверены, что так и будет", - подчеркнул Шешель.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220302/vuchich-1776143330.html
https://ria.ru/20220301/airserbia-1775876896.html
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сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, россия, сербия, киев, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии
14:26 04.03.2022
 
Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России

Лидер СРП Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВоислав Шешель
Воислав Шешель - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Воислав Шешель. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель направил письмо поддержки президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу в связи с операцией по демилитаризации Украины и заверил, что Сербия не поддержит санкции Запада в отношении России.
"СРП и я лично хотим выразить поддержку всех наших членов и сторонников, как и всего сербского народа вашей решимости и силе в защите русского народа. Искренне и от всего сердца приветствуем ваше решение о признании ДНР и ЛНР. Россия защитила свой народ в Донецке и Луганске и поддержала борьбу за свободу непоколебимого русского народа в этих республиках", - говорится в письме, отправленном Шешелем РИА Новости.
В тексте отмечена последовательная поддержка Москвой Белграда по вопросу Косово и Метохии, последние события на Украине названы "отпором побеждающей в мире логике силы и политического шантажа".
"Мы как искренние патриоты и русофилы и сторонники всего, что вы делаете, понимаем, что специальная военная операция РФ была вызвана потребностью в защите русского народа. Мы понимаем, что вы в этой борьбе, в которой мы вам желаем скорой и результативной победы, не руководствуетесь насилием, местью или ненавистью, но вынуждены силой завоевать правду и свободу для своего народа", - указал сербский политик.
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По его мнению, современная Россия построена на "идеях любви к Отечеству и соборного единства и солидарности объединенного русского народа".
"Мы уверены, что будущее Сербии и сербского народа – в военном и экономическом союзе с РФ, потому что только так можем защитить сербскую землю и сербское небо, энергетическую надежность и экономическое благополучие в интересах России и Сербии. Наша позиция – Сербия ни при каких условиях не смеет поддаться давлению и присоединиться к западным санкциям против братской России. Уверены, что так и будет", - подчеркнул Шешель.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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Сергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСербияКиевВооруженные силы РФСанкции в отношении России
 
 
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