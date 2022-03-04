https://ria.ru/20220304/shakhta-1776429408.html
ВСУ обстреляли окраины Горловки, сообщили в ДНР
ВСУ обстреляли окраины Горловки, сообщили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022
ВСУ обстреляли окраины Горловки, сообщили в ДНР
Украинские войска в 10.10 выпустили по поселку шахты им. Гагарина в Горловке четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:25
2022-03-04T10:25
2022-03-04T10:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
горловка
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.10 выпустили по поселку шахты им. Гагарина в Горловке четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.10 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено четыре мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, горловка, вооруженные силы украины, украина
10:25 04.03.2022 (обновлено: 10:34 04.03.2022)
ВСУ обстреляли окраины Горловки, сообщили в ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли окраины поселка шахты им. Гагарина