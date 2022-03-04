https://ria.ru/20220304/serdyukov-1776020470.html

Биография Андрея Сердюкова

Биография Андрея Сердюкова - РИА Новости, 04.03.2022

Биография Андрея Сердюкова

Герой России, генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков родился 4 марта 1962 года в поселке городского типа Углегорский Ростовской области. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T02:17

2022-03-04T02:17

2022-03-04T02:17

справки

андрей сердюков

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

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Герой России, генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков родился 4 марта 1962 года в поселке городского типа Углегорский Ростовской области.В 1983 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1993 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2009 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России.В 1983-1986 годах – командир разведывательного взвода, заместитель командира парашютно-десантной роты, командир парашютно-десантной роты.В 1986-1990 годах – начальник штаба – заместитель командира парашютно-десантного батальона, командир парашютно-десантного батальона.В период с 1993 года по 1999 год – заместитель командира парашютно-десантного полка, командир парашютно-десантного полка.Участник первой и второй чеченских войн.В июне 1999 года участвовал в марш-броске миротворческого батальона ВДВ России с захватом аэродрома Слатина в Косово. В 1999-2007 годах – заместитель командира 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, командир 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.С 2009 года проходил службу в должности заместителя командующего 5-й армией Дальневосточного военного округа.С 2011 года – командующий 5-й армией Восточного военного округа.С 2013 года – заместитель командующего войсками Южного военного округа, с октября 2013 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Южного военного округа.Весной 2014 года Андрей Сердюков возглавлял специальную операцию в Крыму.4 октября 2016 года указом президента Российской Федерации назначен командующим Воздушно-десантными войсками.С апреля по сентябрь 2019 года командовал группировкой войск ВС России в Сирии.7 января 2022 года Андрей Сердюков был назначен руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане.Член редколлегии журнала Министерства обороны РФ "Военная мысль".Андрей Сердюков – Герой Российской Федерации (2020). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени и IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги", Почета, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, медалью "За боевые заслуги" и другими медалями.Генерал-полковник (2015). Заслуженный военный специалист Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, андрей сердюков, безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии