https://ria.ru/20220304/senegal-1776392421.html

МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан

МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан - РИА Новости, 04.03.2022

МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан

МИД Сенегала вызвал посла Украины, чтобы выразить протест по поводу вербовки своих граждан для участия в военных действиях. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T01:19

2022-03-04T01:19

2022-03-04T01:19

в мире

украина

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. МИД Сенегала вызвал посла Украины, чтобы выразить протест по поводу вербовки своих граждан для участия в военных действиях.В коммюнике говорится, что речь идет о публикации в Facebook украинского посольства в Дакаре, в котором сенегальские добровольцы призывались для участия в вооруженном конфликте на Украине.Отмечается, что вызванный в МИД украинский посол Юрий Пивоваров подтвердил наличие объявления. По его словам, анкету для записи в "добровольцы" заполнили 36 граждан Сенегала.Внешнеполитическое ведомство представило послу Украины вербальную ноту с решительным осуждением подобных публикаций, нарушающих положения Венской конвенции. Сенегальский МИД призвал украинских дипломатов немедленно удалить размещенный в соцсетях материал.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/naemniki-1776305196.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина