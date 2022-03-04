Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/senegal-1776392421.html
МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан
МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан - РИА Новости, 04.03.2022
МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан
МИД Сенегала вызвал посла Украины, чтобы выразить протест по поводу вербовки своих граждан для участия в военных действиях. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T01:19
2022-03-04T01:19
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148608/89/1486088914_0:47:1896:1114_1920x0_80_0_0_633c2bf8992fe0e19f62928995fea1d0.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. МИД Сенегала вызвал посла Украины, чтобы выразить протест по поводу вербовки своих граждан для участия в военных действиях.В коммюнике говорится, что речь идет о публикации в Facebook украинского посольства в Дакаре, в котором сенегальские добровольцы призывались для участия в вооруженном конфликте на Украине.Отмечается, что вызванный в МИД украинский посол Юрий Пивоваров подтвердил наличие объявления. По его словам, анкету для записи в "добровольцы" заполнили 36 граждан Сенегала.Внешнеполитическое ведомство представило послу Украины вербальную ноту с решительным осуждением подобных публикаций, нарушающих положения Венской конвенции. Сенегальский МИД призвал украинских дипломатов немедленно удалить размещенный в соцсетях материал.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776305196.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148608/89/1486088914_175:0:1722:1160_1920x0_80_0_0_14fbca9067b69b8ac7b6f9dd9a5dd8fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
01:19 04.03.2022
 
МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан

МИД Сенегала выразил послу Украины протест из-за вербовки своих граждан

© AP Photo / Sylvain Cherkaoui Сенегал
Сенегал - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Sylvain Cherkaoui
Сенегал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. МИД Сенегала вызвал посла Украины, чтобы выразить протест по поводу вербовки своих граждан для участия в военных действиях.
В коммюнике говорится, что речь идет о публикации в Facebook украинского посольства в Дакаре, в котором сенегальские добровольцы призывались для участия в вооруженном конфликте на Украине.
Отмечается, что вызванный в МИД украинский посол Юрий Пивоваров подтвердил наличие объявления. По его словам, анкету для записи в "добровольцы" заполнили 36 граждан Сенегала.
Внешнеполитическое ведомство представило послу Украины вербальную ноту с решительным осуждением подобных публикаций, нарушающих положения Венской конвенции. Сенегальский МИД призвал украинских дипломатов немедленно удалить размещенный в соцсетях материал.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Иностранные наемники совершают диверсии на российские колонны – Минобороны РФ
3 марта, 16:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Наемники на Украине нападают на российские колонны, заявили в Минобороны
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала