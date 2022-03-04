https://ria.ru/20220304/senegal-1776392421.html
МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан
МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан - РИА Новости, 04.03.2022
МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан
МИД Сенегала вызвал посла Украины, чтобы выразить протест по поводу вербовки своих граждан для участия в военных действиях. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T01:19
2022-03-04T01:19
2022-03-04T01:19
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148608/89/1486088914_0:47:1896:1114_1920x0_80_0_0_633c2bf8992fe0e19f62928995fea1d0.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. МИД Сенегала вызвал посла Украины, чтобы выразить протест по поводу вербовки своих граждан для участия в военных действиях.В коммюнике говорится, что речь идет о публикации в Facebook украинского посольства в Дакаре, в котором сенегальские добровольцы призывались для участия в вооруженном конфликте на Украине.Отмечается, что вызванный в МИД украинский посол Юрий Пивоваров подтвердил наличие объявления. По его словам, анкету для записи в "добровольцы" заполнили 36 граждан Сенегала.Внешнеполитическое ведомство представило послу Украины вербальную ноту с решительным осуждением подобных публикаций, нарушающих положения Венской конвенции. Сенегальский МИД призвал украинских дипломатов немедленно удалить размещенный в соцсетях материал.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776305196.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148608/89/1486088914_175:0:1722:1160_1920x0_80_0_0_14fbca9067b69b8ac7b6f9dd9a5dd8fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан
МИД Сенегала выразил послу Украины протест из-за вербовки своих граждан