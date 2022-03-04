15:14 04.03.2022 (обновлено: 15:50 04.03.2022)
Рада призвала ЕС и США не обслуживать банковские счета россиян и белорусов
Рада призвала ЕС и США не открывать и не обслуживать банковские счета россиян и белорусов
© AP Photo / Thibault CamusОтделение французского банка Societe Generale в Париже
© AP Photo / Thibault Camus
Отделение французского банка Societe Generale в Париже
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить открытие и обслуживание банковских счетов гражданам и юридическим лицам России и Белоруссии.
"Просим… установить запрет на открытие, обслуживание банковских счетов для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации или Республике Беларусь, юридических лиц, которые зарегистрированы в других государствах и в которых граждане Российской Федерации или Республики Беларусь являются конечными бенефициарными собственниками", - говорится в обращении Верховной рады Украины к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран, опубликованном на ее официальном сайте.
В обращении Рада также требует прекратить обслуживание уже существующих банковских счетов и ограничить выдачу наличных в валюте суммой в эквиваленте 2 тысячи долларов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.