https://ria.ru/20220304/scheta-1776525169.html

Рада призвала ЕС и США не обслуживать банковские счета россиян и белорусов

Рада призвала ЕС и США не обслуживать банковские счета россиян и белорусов - РИА Новости, 04.03.2022

Рада призвала ЕС и США не обслуживать банковские счета россиян и белорусов

Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить открытие и обслуживание банковских счетов гражданам и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:14

2022-03-04T15:14

2022-03-04T15:50

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верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить открытие и обслуживание банковских счетов гражданам и юридическим лицам России и Белоруссии."Просим… установить запрет на открытие, обслуживание банковских счетов для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации или Республике Беларусь, юридических лиц, которые зарегистрированы в других государствах и в которых граждане Российской Федерации или Республики Беларусь являются конечными бенефициарными собственниками", - говорится в обращении Верховной рады Украины к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран, опубликованном на ее официальном сайте.В обращении Рада также требует прекратить обслуживание уже существующих банковских счетов и ограничить выдачу наличных в валюте суммой в эквиваленте 2 тысячи долларов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/vizy-1776517932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, сша, россия, евросоюз, экономика, в мире, верховная рада украины, украина