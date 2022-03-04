https://ria.ru/20220304/sberbank-1776478751.html
Сбербанк опроверг сообщения о функции автоматического снятия денег
Сбербанк опроверг сообщения о функции автоматического снятия денег - РИА Новости, 04.03.2022
Сбербанк опроверг сообщения о функции автоматического снятия денег
Сбербанк назвал фейком сообщения о подключении функции автоматического снятия денег и проведении таких несанкционированных списаний. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:06
2022-03-04T13:06
2022-03-04T13:06
сбербанк россии
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сбербанк назвал фейком сообщения о подключении функции автоматического снятия денег и проведении таких несанкционированных списаний."Фейк: у пользователей приложения "СберБанк онлайн" включилась функция автоматического снятия денег, уже подтверждены факты несанкционированных списаний", - сообщил банк в своем официальном Telegram-канале.В Сбербанке отметили, что мобильное приложение защищено и никаких взломов не было. При этом клиент сам может настроить разрешение на списания по картам: установить полный запрет на покупки через интернет или только на покупки с сайтов, которые не запрашивают дополнительную аутентификацию плательщика по 3D-Secure.
https://ria.ru/20220303/sberbank-1776178448.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, общество
Сбербанк опроверг сообщения о функции автоматического снятия денег
Сбербанк назвал сообщения о подключении функции автоматического снятия денег фейком