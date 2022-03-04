https://ria.ru/20220304/sberbank-1776478751.html

Сбербанк опроверг сообщения о функции автоматического снятия денег

Сбербанк опроверг сообщения о функции автоматического снятия денег - РИА Новости, 04.03.2022

Сбербанк опроверг сообщения о функции автоматического снятия денег

Сбербанк назвал фейком сообщения о подключении функции автоматического снятия денег и проведении таких несанкционированных списаний. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:06

2022-03-04T13:06

2022-03-04T13:06

сбербанк россии

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сбербанк назвал фейком сообщения о подключении функции автоматического снятия денег и проведении таких несанкционированных списаний."Фейк: у пользователей приложения "СберБанк онлайн" включилась функция автоматического снятия денег, уже подтверждены факты несанкционированных списаний", - сообщил банк в своем официальном Telegram-канале.В Сбербанке отметили, что мобильное приложение защищено и никаких взломов не было. При этом клиент сам может настроить разрешение на списания по картам: установить полный запрет на покупки через интернет или только на покупки с сайтов, которые не запрашивают дополнительную аутентификацию плательщика по 3D-Secure.

https://ria.ru/20220303/sberbank-1776178448.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сбербанк россии, общество