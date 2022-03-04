https://ria.ru/20220304/sap-1776587270.html
SAP продолжит поддержку клиентов из России
SAP продолжит поддержку клиентов из России - РИА Новости, 04.03.2022
SAP продолжит поддержку клиентов из России
Немецкий производитель программного обеспечения SAP продолжает поддерживать действующих клиентов и приостановил лишь заключение новых контрактов в России,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:47
2022-03-04T18:47
2022-03-04T18:50
экономика
технологии
россия
сша
sap ag
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Немецкий производитель программного обеспечения SAP продолжает поддерживать действующих клиентов и приостановил лишь заключение новых контрактов в России, пояснили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы продолжаем поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля. Мы поставили на паузу заключение новых контрактов в России", - говорится в сообщении.На неделе SAP сообщил, что останавливает бизнес в России в связи с санкциями, а также приостанавливает все продажи услуг и продуктов в стране.SAP SE - немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, сша, sap ag, владимир путин
18:47 04.03.2022 (обновлено: 18:50 04.03.2022)
SAP продолжит поддержку клиентов из России
SAP продолжит поддержку клиентов из России, но не будет заключать новые контракты