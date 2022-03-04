https://ria.ru/20220304/sap-1776587270.html

SAP продолжит поддержку клиентов из России

SAP продолжит поддержку клиентов из России - РИА Новости, 04.03.2022

SAP продолжит поддержку клиентов из России

Немецкий производитель программного обеспечения SAP продолжает поддерживать действующих клиентов и приостановил лишь заключение новых контрактов в России,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:47

2022-03-04T18:47

2022-03-04T18:50

экономика

технологии

россия

сша

sap ag

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Немецкий производитель программного обеспечения SAP продолжает поддерживать действующих клиентов и приостановил лишь заключение новых контрактов в России, пояснили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы продолжаем поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля. Мы поставили на паузу заключение новых контрактов в России", - говорится в сообщении.На неделе SAP сообщил, что останавливает бизнес в России в связи с санкциями, а также приостанавливает все продажи услуг и продуктов в стране.SAP SE - немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

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россия

сша

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, технологии, россия, сша, sap ag, владимир путин