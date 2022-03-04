https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776624677.html

Кулеба предложил Западу новые антироссийские санкции

Кулеба предложил Западу новые антироссийские санкции - РИА Новости, 04.03.2022

Кулеба предложил Западу новые антироссийские санкции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предлагает новые санкции против РФ: по торговле нефтью, доступу к криптовалютам, возможности продавать на мировом... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T23:43

2022-03-04T23:43

2022-03-04T23:49

россия

санкции в отношении россии

дмитрий кулеба

в мире

экономика

мид украины

украина

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предлагает новые санкции против РФ: по торговле нефтью, доступу к криптовалютам, возможности продавать на мировом рынке золото."Я озвучил (странам Запада - ред.) конкретный список санкций, которые еще нужно дополнительно применить... Эти санкции касаются торговли нефтью, доступа России к криптовалютам, возможности продавать кому-то в мире золото, возможности для членов семей, которые принимали участие в принятии решения президента (РФ Владимира) Путина (о проведении спецоперации на Украине - ред.) жить и наслаждаться жизнью в западных странах", - сказал Кулеба в эфире украинских телеканалов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220304/kuleba-1776623018.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкции в отношении россии, дмитрий кулеба, в мире, экономика, мид украины, украина