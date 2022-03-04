https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776624677.html
Кулеба предложил Западу новые антироссийские санкции
Кулеба предложил Западу новые антироссийские санкции - РИА Новости, 04.03.2022
Кулеба предложил Западу новые антироссийские санкции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предлагает новые санкции против РФ: по торговле нефтью, доступу к криптовалютам, возможности продавать на мировом... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T23:43
2022-03-04T23:43
2022-03-04T23:49
россия
санкции в отношении россии
дмитрий кулеба
в мире
экономика
мид украины
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предлагает новые санкции против РФ: по торговле нефтью, доступу к криптовалютам, возможности продавать на мировом рынке золото."Я озвучил (странам Запада - ред.) конкретный список санкций, которые еще нужно дополнительно применить... Эти санкции касаются торговли нефтью, доступа России к криптовалютам, возможности продавать кому-то в мире золото, возможности для членов семей, которые принимали участие в принятии решения президента (РФ Владимира) Путина (о проведении спецоперации на Украине - ред.) жить и наслаждаться жизнью в западных странах", - сказал Кулеба в эфире украинских телеканалов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220304/kuleba-1776623018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, дмитрий кулеба, в мире, экономика, мид украины, украина
23:43 04.03.2022 (обновлено: 23:49 04.03.2022)
Кулеба предложил Западу новые антироссийские санкции
Глава МИД Украины предложил Западу новые санкции к России: по нефти, золоту, криптовалютам
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предлагает новые санкции против РФ: по торговле нефтью, доступу к криптовалютам, возможности продавать на мировом рынке золото.
"Я озвучил (странам Запада - ред.) конкретный список санкций, которые еще нужно дополнительно применить... Эти санкции касаются торговли нефтью, доступа России
к криптовалютам, возможности продавать кому-то в мире золото, возможности для членов семей, которые принимали участие в принятии решения президента (РФ Владимира) Путина (о проведении спецоперации на Украине
- ред.) жить и наслаждаться жизнью в западных странах", - сказал Кулеба в эфире украинских телеканалов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев
блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.