https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776616989.html

Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян

Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян - РИА Новости, 04.03.2022

Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:12

2022-03-04T22:12

2022-03-04T22:28

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее, сообщается на сайте Кремля.Ранее по закону существовала возможность применения санкций к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России.В число таких мер входили запрет на въезд в РФ, арест в РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.В пояснительной записке к документу также подчеркивалось, что нарушение прав россиян возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства. Законом распространяется возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности.

https://ria.ru/20220304/feyki-1776616209.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, владимир путин