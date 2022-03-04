https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776616989.html
Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян
Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян - РИА Новости, 04.03.2022
Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:12
2022-03-04T22:12
2022-03-04T22:28
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее, сообщается на сайте Кремля.Ранее по закону существовала возможность применения санкций к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России.В число таких мер входили запрет на въезд в РФ, арест в РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.В пояснительной записке к документу также подчеркивалось, что нарушение прав россиян возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства. Законом распространяется возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности.
https://ria.ru/20220304/feyki-1776616209.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, сша, владимир путин
22:12 04.03.2022 (обновлено: 22:28 04.03.2022)
Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян
Путин подписал закон о расширении действия санкций за нарушение прав граждан России
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее, сообщается
на сайте Кремля.
Ранее по закону существовала возможность применения санкций к гражданам США
, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России
.
В число таких мер входили запрет на въезд в РФ, арест в РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.
В пояснительной записке к документу также подчеркивалось, что нарушение прав россиян возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства. Законом распространяется возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности.