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Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян
Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян - РИА Новости, 04.03.2022
Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:12
2022-03-04T22:28
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее, сообщается на сайте Кремля.Ранее по закону существовала возможность применения санкций к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России.В число таких мер входили запрет на въезд в РФ, арест в РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.В пояснительной записке к документу также подчеркивалось, что нарушение прав россиян возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства. Законом распространяется возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности.
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россия, сша, владимир путин
22:12 04.03.2022 (обновлено: 22:28 04.03.2022)
 
Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян

Путин подписал закон о расширении действия санкций за нарушение прав граждан России

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее, сообщается на сайте Кремля.
Ранее по закону существовала возможность применения санкций к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России.
В число таких мер входили запрет на въезд в РФ, арест в РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.
В пояснительной записке к документу также подчеркивалось, что нарушение прав россиян возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства. Законом распространяется возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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